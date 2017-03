Mariánské Lázně - Elektronickou evidenci tržeb (EET) považuje prezident Miloš Zeman za nástroj pro boj proti daňovým únikům a podvodům. S hodnocením EET je ale podle něj nutné několik měsíců počkat. "Jestli se podaří zvýšit výběr daní, jestli rozkrádání daňových výnosů se omezí, bude to samozřejmě dobře," řekl prezident v Mariánských Lázních v diskusi se studenty gymnázia a obchodní akademie.

EET ve středu vstoupila do další fáze, evidovat tržby začali podnikatelé a firmy ve velkoobchodu a maloobchodu. Ministerstvo financí počítá letos s tím, že by EET měla do rozpočtu přinést zhruba čtyři miliardy korun. EET byla v ostrém provozu spuštěna 1. prosince loňského roku pro hotely a restaurace. Vláda si od evidence tržeb slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice opatření kritizuje a tvrdí, že zlikviduje mnoho drobných živnostníků.

Prezident dnes v Mariánských Lázních také vyjádřil přesvědčení, že důležitější než počet zákonodárců je to, zda jsou členy Parlamentu inteligentní lidé. "Jestli tady budeme mít 200, nebo 101 poslanců, je z hlediska výkonu politické moci méně důležité než to, jestli to budou lidé s vysokým inteligenčním kvocientem. Nebo lidé, kteří chodí do Parlamentu jenom kvůli tomu, aby pobírali poslanecký plat, poslanecké náhrady," řekl Zeman před studenty.

Snížení počtu zákonodárců, tedy poslanců a senátorů, ze současných 281 na 101, navrhl o víkendu během sněmu ANO předseda hnutí Andrej Babiš. Představitelé ostatních stran to označili za populismus a snahu o oslabení parlamentní demokracie.

Zeman dnes v Mariánských Lázních v diskusi se studenty reagoval na dotaz, zda by byl pro zrušení Senátu. Poukázal na příklad Švédska a německé spolkové země Bavorska, které podle něj i po zrušení horní komory prosperují. Celkový počet poslanců a senátorů ale označil za méně důležitý. Pochybnosti o smyslu Senátu český prezident vyjádřil už v minulosti.

V diskusi padly také dotazy na možnost vystoupení ČR z Evropské unie, přijetí eura, vztahy s Ruskem nebo názor na protiimigrační politiku Donalda Trumpa. Zeman bude dnes ještě dvakrát diskutovat s veřejností, a to v Horním Slavkově a následně v Sokolově.