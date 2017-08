České Budějovice - Prezident Miloš Zeman zkritizoval Evropskou unii za dotace na snižování výroby mléka. "Je to zvěrstvo," řekl dnes při zahájení agrosalonu Země Živitelka v Českých Budějovicích. Vyjádřil se také k úbytku vody v krajině, kterému by měla podle něj zabránit hlavně obnova rybníků. Programy, jako je Dešťovka, situaci nezachrání, prohlásil.

Chovatelé krav a prasat měli dostat jako pomoc při snižování cen mléka a vepřového masa peníze od Evropské unie i z českého rozpočtu. Celkem šlo o 559 milionů korun, což schválila i česká vláda. Část peněz jim ale mohla být vyplacena pouze v případě snížení stanovené nadprodukce. Nesměli ale chovy úplně zavřít. Čeští chovatelé tehdy slíbili, že sníží výrobu o 13.700 tun.

"Zdá se mi, že v poslední době Evropská unie, na kterou už tady bylo řečeno několik kritických slov, přikračuje ke krokům, o kterých jsme dosud četli jenom v románech - vyplácí dotace na nevýrobu, nikoliv na výrobu, ale na nevýrobu. Mně to připadá jako naprosté zvěrstvo. Pokud máme vyplácet dotace, tak abychom něco vyrobili, a ne abychom výrobu zastavovali," řekl dnes prezident.

Na druhou stranu se podle něj stát snaží podporovat větší export mimo země Evropské unie, jako příklad uvedl kontrakt na sušené mléko mezi Činou a jihočeskou Madetou. "Na jedné straně usilujeme o rozšíření odbytu a na druhé straně někdy dotacemi brzdíme vlastní výrobu," dodal Zeman.

Smlouvu uzavřela Madeta s Čínou před měsícem a půl. ČTK to dnes řekl ředitel firmy Milan Teplý. "Je to proces, který trvá asi půldruhého roku, snad se dotáhne do konce. Teď je podepsaný kontrakt zhruba na 500 tun, což není až taková závratná suma, prezident na tom má mimořádnou zásluhu," řekl Teplý.

Dotace měly snížit evropskou nadprodukci mléka, Evropská komise tehdy doufala, že se tak alespoň částečně zvýší výkupní ceny mléka, které tehdy zemědělci prodávali pod výrobními náklady.

Na českobudějovickém výstavišti dnes začal 44. ročník mezinárodního agrosalonu Země Živitelka. Počet vystavovatelů letos vzrostl o čtyřicítku zhruba na 550. Jde o největší zemědělskou výstavu, každoročně se na novinky ze světa kombajnů, traktorů, potravinářství i myslivosti přijde podívat na 100.000 lidí.

Zeman: Hlavní je obnova rybníků, nikoli programy typu Dešťovka

Zabránit úbytku vody v krajině by měla hlavně obnova rybníků, míní prezident Miloš Zeman. Programy, jako je Dešťovka, situaci nezachrání, řekl dnes při zahájení agrosalonu Země Živitelka v Českých Budějovicích. V druhém kole programu ministerstva životního prostředí, které stát spustí na začátku září, má být 240 milionů korun. Program má pomáhat šetření s vodou, lidé dostanou dotaci na využití dešťové nebo odpadní vody na zalévání zahrad nebo na splachování záchodu.

Video: Hlavní je obnova rybníků, nikoli programy typu Dešťovka, řekl Zeman 24.08.2017, 15:20, zdroj: ČTK

Prezident mluvil k ministru životního prostředí Richardu Brabcovi (ANO). "Když jsem, Richarde, nejdříve četl o tvém projektu Dešťovka, domníval jsem se, že se jedná o nějaký šílený projekt na ochranu žížal. Pak jsem zjistil, že je to projekt na zachycení dešťové vody. Nic proti tomu, ať každý rodinný domek má plechový sud na zachycování dešťové vody, on už ho třeba stejně má, ale tímto ten problém nezachráníme," řekl prezident.

Mluvčí ministerstva Petra Roubíčková ČTK řekla, že Dešťovka je pouze jedním ze střípků do mozaiky opatření, které mají pomoci zadržet vodu. Jenom ministerstvo životního prostředí vyčlenilo na projekty zaměřené na boj proti suchu z evropských peněz 13,5 miliardy korun, do roku 2020 počítá s dalšími 6,5 miliardy korun.

Podle Zemana je třeba obnovovat rybníky, kterých na českém území bylo před sto lety třikrát více, než je v současnosti. A to jak malé, tak i střední a velké. Dnes také uvedl směrem k bývalému prezidentu Václavu Klausovi, který se zahájení Země Živitelky, také zúčastnil, že se povedlo obnovit rybník v Lánském parku, který měl propustné dno. "Tak se tam natáhla fólie, na tu fólii se dal štěrk, napustila se voda, ta voda je krásná, čistá. No a je spojena s dříve obnoveným potokem, takže je to taková malá vodní soustava," uvedl prezident. Podle něj je vždy lepší udělat alespoň malou věc, než kázat druhým co mají udělat oni.