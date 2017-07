Praha - Prezident Miloš Zeman doporučoval svému kyrgyzskému protějšku Almazbeku Atambajevovi při společné schůzce firmu Liglass Trading CZ, která má v zemi dostavět kaskádu vodních elektráren na řece Naryn. Vyplynulo to z dnešního Zemanova vyjádření pro Český rozhlas Radiožurnál. Zeman uvedl, že firmu při setkání s kyrgyzským prezidentem zmínil na základě údajů ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Ministerstvo na dotaz ČTK uvedlo, že náměstek ministra Vladimír Bärtl loni v létě v obecném dopise doporučil českou firmu Liglass Trading CZ na žádost jejího jednatele Michaela Smelíka. List, v němž uvítal zájem české společnosti účastnit se tendru v oblasti energetiky, adresoval tamní agentuře pro podporu investic při ministerstvu hospodářství Kyrgyzstánu. Finanční zázemí firmy úřad neprověřoval.

O české firmě a její schopnosti ujmout se projektu a finančně ho zajistit se v minulých dnech v českém a kyrgyzském tisku objevily pochybnosti, které Smelík odmítl. I prezident Atambajev se za české investory postavil.

Smelík ministerstvu průmyslu v žádosti o doporučení v Kyrgyzstánu napsal, že firma Liglass Trading CZ uvažuje o vytvoření společného projektu českých dodavatelů a investičních skupin. "Předložila potvrzení o bezdlužnosti, výpis z rejstříku osob a firem a výpis z obchodního rejstříku. V těchto případech MPO primárně neprověřuje finanční zázemí firmy, protože finanční struktura jednotlivých obchodních případů se obvykle formuje až po jejich konkretizaci a ve spolupráci s dalšími firmami," sdělil mluvčí resortu František Kotrba. Dopis náměstka adresovaný kyrgyzské státní agentuře byl podle něj jediným vyjádřením, které MPO k Liglass Trading CZ poskytlo.

Zeman dnes řekl, že se s kyrgyzským prezidentem setkal na jeho žádost na letošní světové výstavě Expo v Astaně. "Protože při všech těchto setkáních lobbuji za české firmy, tak si vždy vyžádám podklady z ministerstva průmyslu a obchodu, které firmy mají v té dané zemi, v daném případě v Kyrgyzstánu, nějaké ambice, zda je mohou doporučit jako firmy důvěryhodné. A když mně toto ministerstvo průmyslu a obchodu dodá, tak samozřejmě při rozhovoru s příslušným prezidentem se o těchto firmách zmíním," dodal český prezident.

Na otázku, zda firmu Liglass Trading měl Zeman ze seznamu ministerstva, zdůraznil, že samozřejmě ano. "Vždyť já ji vůbec neznám. Jak si myslíte, že bych k této firmě jinak došel?" dotázal se řečnicky Zeman.

Dohodu s Liglass Trading podepsala kyrgyzská vláda 10. července za Atambajevovy přítomnosti. Projekt se týká výstavby dvou velkých a desítky malých vodních elektráren. Celková výše investic české firmy má v první etapě dosáhnout údajně 230 milionů dolarů (5,1 miliardy Kč). Česká média uvedla, že se za zájmy české společnosti přimluvil prezidentův kancléř Vratislav Mynář u svého protějšku v kanceláři kyrgyzského prezidenta. Mynář to potvrdil.

České ministerstvo průmyslu a obchodu podle dnešního vyjádření předpokládá, že příslušné kyrgyzské instituce, které zajišťovaly tendr, si všechny potenciální zájemce prověřovaly. "Kdyby byly shledány pochybnosti, projevilo by se to ve výsledcích tendru," dodal Kotrba.

Kyrgyzský prezident se postavil za české investory z Liglassu

Biškek - Kyrgyzský prezident Almazbek Atambajev se postavil za české investory ze společnosti Liglass Trading. Na tiskové konferenci řekl, že firma po definitivním schválení příslušné dohody během 30 dnů vyplatí ruskou společnost, čímž by měla skončit kritika českého převzetí výstavby vodních elektráren v této středoasijské zemi.

"Češi do měsíce zaplatí 37 milionů dolarů (téměř 827 milionů Kč) firmě RusGidro, aby umlčeli to 'štěkání'," řekl Atambajev podle serveru Tazabek.kg. Dodal přitom, že v opačném případě bude Biškek hledat jiného investora.

Liglass Trading má v Kyrgyzstánu dostavět kaskádu vodních elektráren na řece Naryn. O české firmě a její schopnosti ujmout se projektu a finančně ho zajistit se v minulých dnech v českém a kyrgyzském tisku objevily pochybnosti, které majitel společnosti Michael Smelík odmítl. Firma už podle něj v Kyrgyzstánu proinvestovala několik milionů dolarů, více než milion dolarů musela složit v souvislosti s výběrovým řízením na prestižní zakázku.

Projekt se týká výstavby dvou velkých a desítky malých vodních elektráren, připomněl server a dodal, že celková výše investic české firmy má v první etapě dosáhnout 230 milionů dolarů (5,1 miliardy Kč).

Atambajev se podle kyrgyzských médií v minulosti zavázal, že dostavbu narynské kaskády osobně zabezpečí do konce svého mandátu. Do potíží se budování dostalo, když Kyrgyzstán před půldruhým rokem vypověděl smlouvu s ruskou společností RusGidro, která údajně neměla na výstavbu dost peněz. Mandát Atambajevovi končí letos v říjnu.

Atambajev dnes poznamenal, že si již zvykl, že jeho počínání napadá hned "celá smečka" oponentů, podle kterých kontrakt s Ruskem a společností RusGidro neměl být vypovězen.

"Udělali jsme naprosto správně, že jsme smlouvu s Ruskem vypověděli. Přesvědčil jsem se o tom já sám i prezident Ruska, že ruské společnosti se nechystaly kaskádu stavět. Chovaly se v tom duchu, že 'toto je naše, nesahejte nám na to'," hájil se prezident. Zdůraznil, že je nutné nehledět na to, co říkají Spojené státy či Rusko, ale myslet výlučně na zájmy Kyrgyzstánu.

Pochybnosti ohledně české společnosti Liglass Trading vyvrátil podle hlavy státu šéf celé skupiny v interview rozhlasové stanice Azattyk: "Ptal se, 'čeho se bojíte?'. Řekl bych, že někteří soudruzi (...) se bojí toho, že se projekt uskuteční," poznamenal.

Upozornil, že jakmile zmíněná dohoda bude 4. srpna schválena valnou hromadou akcionářů kyrgyzského Energoholdingu, Češi budou muset během měsíce zaplatit 37 milionů dolarů firmě RusGidro, čímž umlčí výhrady vůči této společnosti.

Kritika podle prezidenta plyne z obav, že se projekt uskuteční, tak jako v případě jiných projektů, které dokázal dotáhnout do konce. Je přesvědčen, že se tak stane i v tomto případě. Kyrgyzstán počká do konce srpna, zda česká firma zaplatí, co zaplatit má. "Pokud ne, budeme hledat jiného investora," řekl prezident.

Dohodu s Liglass Trading podepsala kyrgyzská vláda 10. července za Atambajevovy přítomnosti.