Slezské Pavlovice (Bruntálsko) - Do odkoupení hutě ArcelorMittal Ostrava (AMO) by se podle prezidenta Miloše Zemana měl zapojit i podnikatel Jaroslav Strnad, který před časem koupil podíl ve společnosti Vítkovice Heavy Machinery (VHM). Prezident to dnes řekl během návštěvy Slezských Pavlovic na Bruntálsku. Už v úterý se zmínil, že by se na nákupu hutě měly podílet Třinecké železárny; vedení železáren nechalo jeho výrok bez komentáře.

"Myšlenka vzniku holdingu je nosná. Pokud by se do ní zapojil i podnikatel Strnad, se kterým jsem se nedávno setkal, chce se mi věřit, že to může mít pro Moravskoslezský kraj povzbudivý účinek," řekl dnes Zeman novinářům na závěr své třídenní návštěvy Moravskoslezského kraje.

Už v úterý Zeman řekl, že chce doporučit Třineckým železárnám (TŽ) nákup hutě ArcelorMittalu Ostrava. Podle něj by podniky, pokud možno, měly zůstat ve vlastnictví domácího kapitálu.

Skupina ArcelorMittal už začala jednat s potenciálními zájemci o její huť v Ostravě i o další podniky v Evropě, které skupina nabídla jako kompenzační balíček v souvislosti s koupí italské ocelárny Ilva. Proces prodeje navrhovaných podniků by měl být uzavřen do konce roku.

Ostravská huť se podle dřívějšího vyjádření generálního ředitele AMO Ašóka Patila bude prodávat jako fungující výrobní podnik, aniž by se snižovala její výrobní kapacita nebo počet pracovních míst.

ArcelorMittal má v Moravskoslezském kraji 6500 zaměstnanců. Ročně vyrábí přes dva miliony tun oceli zejména pro stavebnictví a strojírenství. Své výrobky vyváží do více než 40 zemí. V roce 2016 vytvořil AMO čistý zisk 1,308 miliardy korun a tržby 28,786 miliardy korun. Někdejší Nová huť patří do skupiny Lakšmího Mittala od roku 2003.

Zeman dnes na konec třídenního pobytu navštívil Slezské Pavlovice na Bruntálsku, kde získal nejvíc hlasů v Moravskoslezském kraji. Hlas mu v obci s 200 obyvateli dalo bezmála 90 procent voličů. Dnes tam prezidenta u vjezdu do obce čekal i jeden jeho odpůrce v masce a převleku severokorejského vůdce Kim Čong-un. Vybaven byl i severokorejskou vlajkou. Jeho přítomnost ale Zemanovu návštěvu nenarušila.