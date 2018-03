Praha - Miloš Zeman dnes na Pražském hradě složí svůj druhý prezidentský slib. Na společné schůzi poslanců a senátorů se tak ujme prezidentského úřadu na dalších pět let. Zeman byl do úřadu hlavy státu zvolen v lednu v druhé přímé volbě prezidenta, když ve druhém kole porazil Jiřího Drahoše.

Slavnostní ceremoniál ve Vladislavském sále začne ve 14:00. Přineseny do něj nejprve budou historické bojové prapory, prezidentská standarta, státní vlajka a výtisky současné i historické ústavy. Poté přijde Zeman s manželkou Ivanou. Prezidentský slib složí do rukou předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD). Následovat bude státní hymna, během které vojáci z Petřína vypálí 21 dělových salv. Zeman poté pronese před asi 700 hosty projev. Kromě poslanců a senátorů by měli být přítomni i členové vlády, velvyslanci nebo zástupci samosprávy. Hrad původně nepozval některé hejtmany nebo rektory, se kterými měl Zeman spor nebo kteří podpořili jeho protikandidáta. Pozvánky jim poslal až na poslední chvíli po kritice od poslanců předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Po skončení společné schůze Senátu a Sněmovny se staronový prezident vydá s manželkou a dcerou Kateřinou do svatovítské katedrály, kde se pokloní ostatkům svatého Václava. Posledním bodem inauguračního programu Zemana bude přípitek s hosty ve Španělském sále.

Ceremoniál budou moct lidé sledovat na Hradčanském náměstí, kde bude umístěna velkoplošná obrazovka. Lidé mohou také čekat na třetím hradním nádvoří, přes které bude Zeman přecházet z Vladislavského sálu do katedrály sv. Víta.

Proti minulé inauguraci Hrad vypustil několik bodů. Konat se například nebude vojenská přehlídka, Zeman také nebude pokládat květiny u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.