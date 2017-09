New York - Setkáním s Ivanou Trumpovou, bývalou manželkou současného amerického prezidenta a českou rodačkou, dnes prezident Miloš Zeman zahájí svou pracovní cestu do Spojených států. Jednat bude během dne také s představiteli OSN. Večer pak v New Yorku (v noci na úterý středoevropského letního času) převezme za podporu Izraele prestižní ocenění.

Cenu Warrior for Truth (Bojovník za pravdu) mu udělí americký židovský fond Gershon Jacobson Jewish Continuity Foundation (GJCF). Fond oceňuje osobnosti, které hájí zájmy Židů. Zemana už v roce 2015 list zařadil na seznam stovky vlivných osobností, které pozitivně ovlivnily život Židů.

Ještě před slavnostním galavečerem, který pořádá časopis The Algemeiner, má Zeman v plánu dvě schůzky s představiteli OSN. Nejprve se sejde se slovenským ministrem zahraničí Miroslavem Lajčákem, který v současné době předsedá Valnému shromáždění OSN. Následovat bude schůzka s ruským diplomatem a náměstkem generálního tajemníka OSN Vladimirem Voronkovem, šéfem nového Úřadu OSN pro boj s terorismem.

Zeman do USA přiletěl v neděli, zpět do České republiky odletí ve středu. V plánu má vystoupení v OSN, setkání s korejským prezidentem Mun Če-inem či jednání s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem.