Lány (Kladensko) - V české ekonomice a společnosti převážily podle prezidenta Miloše Zemana v letošním roce radostné zprávy. Zeman v dnešním vánočním poselství ocenil bezpečnostní situaci v Česku, nízkou nezaměstnanost a vysoký ekonomický růst. Přál by si vyšší veřejné investice a valorizaci penzí, naopak méně peněz by mělo jít na dávky lidem, kteří odmítají pracovat. Zeman také navrhuje zeštíhlení státního aparátu, propuštění úředníků by podle něj prospělo soukromému sektoru i státnímu rozpočtu.

Zeman v úvodu tradičního projevu řekl, že radostných zpráv bylo v Česku víc než negativních a poděkoval všem, kdo se na úspěších podíleli. Zmínil mimo jiné hodnocení britského Institutu pro hospodářství a mír, v jehož žebříčku se ČR letos umístila jako šestá nejmírumilovnější země na světě, nízkou nezaměstnanost a zadluženost, a naopak vysoký ekonomický růst v České republice.

Úspěch má podle Zemana však i stíny, například nízké investice. "Podíl veřejných investic na celkových výdajích státního rozpočtu je nízký a klesající," uvedl. Za ostudu označil například silnici mezi Brnem a Vídní, chybí ale podle něj i řada dalších dálnic, obchvatů a staveb.

Prezident také uvedl, že se nedávno shodl s ministryní práce Jaroslavou Němcovou (ANO) na tom, že by se měly omezit sociální dávky těm, kteří odmítají nabízenou práci.

Růst HDP podle prezidenta musí doprovázet stoupající životní úroveň. "Jsem rád, že konečně dochází k růstu mezd pod tlakem nedostatku pracovních sil," uvedl. Námětem by podle něj mohlo být snížení počtu úředníků. "Před 15 lety jsme měli 80.000 úředníků, ne zaměstnanců, ale úředníků, dnes jich máme 150.000," vysvětlil. Soukromý sektor by podle něj úředníky rád přijal a vyřešil tím svůj problém s nedostatkem pracovníků, polepšil by si i státní rozpočet. Úředníci si často jen vymýšlejí zbytečnou práci, dodal prezident.

Zeman zopakoval i to, že by si jako důchodce přál výraznou valorizaci penzí. Důchodci by se podle něj neměli obávat inflace, která je už v důchodech zohledněna. "Jen bych si přál, aby se valorizace odehrávala stejnou částkou pro všechny, v opačném případě se neustále zvyšuje rozdíl mezi novými a starými důchody," konstatoval Zeman.