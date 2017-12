Lány (Kladensko) - Česká republika by se měla chovat v Evropské unii a Severoatlantické alianci jako energický a sebevědomý partner, který dává najevo, když se mu něco nelíbí. V dnešním vánočním poselství to řekl prezident Miloš Zeman. Hlava českého státu zopakovala svou kritiku kvót na přerozdělování migrantů. Kvóty jdou proti českým národním zájmům a měly by skončit v propadlišti dějin, uvedl Zeman.

Zeman připomněl, že Evropské unii dlouhodobě vytýká, že nedokáže ochránit své vnější hranice. "Pokud jde o Severoatlantickou alianci, myslím, že by měla být daleko aktivnější v boji proti islámskému terorismu," uvedl dnes Zeman v tradičním vánočním projevu.

Za nejbolavější problém zahraniční politiky označil český prezident migrační kvóty. Za český národní zájem v této otázce považuje zachování suverenity republiky. "Nikdo nám nemůže diktovat, koho umístíme na své území. Věřím, že koncept migračních kvót skončí v propadlišti dějin a za rok se o něm už nebude mluvit," řekl Zeman.

Proti mechanismu na přerozdělování migrantů podle kvót se letos postavila vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) a stejný postoj prezentoval na nedávném summitu EU v Bruselu i Sobotkův nástupce ve funkci předsedy vlády Andrej Babiš (ANO). ČR tlačí na to, aby se migrace řešila především v zemích, odkud uprchlíci přicházejí, a lepším zabezpečením hranic EU.