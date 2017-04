Praha - Kdyby premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) skutečně chtěl odvolat ministra financí Andreje Babiše, prezident Miloš Zeman by se ho ptal, zda to má půl roku před volbami v případě jakéhokoliv ministra cenu. Mluvit by chtěl i s Babišem, aby se ho zeptal, jestli si přeje stát se mučedníkem. Zeman to dnes řekl v televizi Barrandov. Reagoval tak na aktuální vyostření sporu ve vládní koalici mezi ČSSD a ANO kvůli jednokorunovým dluhopisům.

"Je to velmi absurdní, velmi neobvyklé a opět to svědčí o jakémsi volebním nebo předvolebním souboji," řekl prezident k případnému odvolání Babiše. Sobotka dnes uvedl, že Babiš dluží veřejnosti i vládním partnerům odpověď na množství otázek kolem dluhopisů i svého majetku. O dalším postupu ve vládě i koalici se ale rozhodne až poté, co na konci dubna vyprší lhůta Sněmovny, aby Babiš podezření vysvětlil.

Zeman zopakoval své dřívější vyjádření, že Sněmovna nemá co komu ukládat, může pouze doporučit či vyjádřit stanovisko. "Pokud jsou pochybnosti o nelegálnosti podnikání pana Babiše, tak nejjednodušší způsob je podat trestní oznámení, požádat policii, státní zástupce a případně následně i soud, aby tuto kauzu vyšetřili," sdělil prezident.

Babiš nevidí důvod k tomu, aby byl odvolán, stažení ministrů ANO nechtěl předjímat. Na Sobotkovy otázky je připraven odpovědět, když ho s nimi osloví. Premiéra zároveň kritizoval, že nepočkal, až vysvětlí transakce s dluhopisy ve Sněmovně.

Úřad vlády dal dnes novinářům k dispozici zhruba čtyřicetistránkový materiál, ve kterém jsou shrnuty různé kauzy kolem Babiše. Analýza konstatuje, že Babišovy podnikatelské aktivity a majetkové poměry jsou stále nedostatečně vysvětlené. Dokument většinou na základě zpráv médií rekapituluje kauzy kolem Babiše. Hovoří o nákupu Agrofertu, dotaci pro farmu Čapí hnízdo, vrací se i k obchodům s akciemi společností Profrost a Afeed či k fondu Hartenberg. S odkazem na informace z médií poukazuje na nekalé praktiky, kterých se měly Babišovy firmy dopouštět.

"Nesmíte zapomenout, že se blíží volby. A materiály podobného typu slouží jako součást volební kampaně," podotkl k tomu Zeman. Nepřátelství mezi dvěma hlavními koaličními stranami podle něj zesiluje právě s blížícími se volbami.

Babiš dnes prezidenta požádal o schůzku, na Hradě se sejdou ve středu. "Jdu se ho zeptat, co si o tom myslí," řekl ministr novinářům. Na Pražském hradě měli podobnou schůzku už v polovině března.

Prezident šéfa hnutí ANO dříve několikrát podpořil, mimo jiné v případě zákona o střetu zájmu, který je kvůli dopadu na Babiše nazýván antibabiš. Nejprve normu vetoval a po přehlasování ve Sněmovně napadl u Ústavního soudu. Babiše podpořil i v kauze dotací pro farmu Čapí hnízdo a často jeho práci chválí. Babiš se zase vlídně vyjadřuje o Zemanovi.