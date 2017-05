Praha/Peking - Pokud by premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) navrhl na post ministryně financí Alenu Schillerovou a pokud by byla kandidátkou hnutí ANO, prezident Miloš Zeman by ji akceptoval. Řekl to na dotaz ČTK při setkání s českými novináři v Pekingu. Zároveň poznamenal, že pokud by premiér Schillerovou jako ministryni nenavrhl, měla by být vypovězena koaliční smlouva. Na místě předsedy ANO Andreje Babiše by tak již dávno učinil a začal by razantní předvolební kampaň. Sobotka sdělí svůj názor na nominaci Schillerové do čela resortu v pondělí ráno.

Argumenty proti Schillerové, kterým dominuje její údajná nečinnost ve vyšetřování okolností kauzy jednokorunových dluhopisů, dnes zopakoval místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek. "Ten návrh mi připadá velmi problematický," uvedl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Uvedl, že Schillerová ve Sněmovně velmi suverénně hájila, že dluhopisy se vyšetřovat nemohou. "Ona se s tím velmi ztotožnila, ona je přímý partner pro Finanční úřad. Já si nedovedu představit, že člověk, který to takto odmítal, pak to bude dělat," uvedl dále Zaorálek. Podotknul současně, že jde o jeho osobní názor.

Sobotka na twitteru uvedl, že svůj názor na nominaci Schillerové do čela ministerstva financí sdělí koaličním partnerům v pondělí ráno před jednáním kabinetu. Premiér se na sociálních sítích také ohradil proti slovům Zemana, že by Schillerovou jako ministryni akceptoval. Zeman by podle něj místo vyjadřování k návrhu, který mu nikdo nepředložil, měl řešit odvolání dosavadního ministra Andreje Babiše, které mu na stole leží od začátku května. "Prezident Zeman by se neměl vyjadřovat k návrhům, které mu nikdo nepředložil, a reagovat konečně na odvolání, které je na Hradě už od 5. května," uvedl.

S Babišem se v pátek na nominaci Schillerové nedohodl. Po setkání uvedli, že jednání budou pokračovat v nadcházejícím týdnu. "Zítra ráno se před schůzí vlády uskuteční jednání

Zeman poznamenal, že trvá na dodržování koaliční smlouvy, protože je staromódní člověk a učil se, že se smlouvy mají dodržovat. "Kdyby byla premiérem, kterého chci upozornit, že mi zatím nikoho nenavrhl, takže ponechává toto místo neobsazené ze svého hlediska, kdyby byla premiérem navržena paní Schillerová a kdyby byla kandidátem hnutí ANO, tak bych neměl problémy s akceptací paní Schillerové, protože by to byla kandidátka hnutí ANO," řekl Zeman.

Pokud by Sobotka Schillerovou nenavrhl, Zeman by patrně řešil situaci podáním avizovaného podnětu k Ústavnímu soudu. "Protože by došlo k již druhému porušení koaliční smlouvy," podotkl. Za první označil návrh na odvolání Babiše bez souhlasu hnutí ANO. Když by Sobotka návrh ANO na Schillerovou jako ministryni financí neakceptoval, došlo by podle Zemana k dalšímu hrubému porušení koaliční smlouvy. "Myslím si, že v takovém případě by bylo daleko vhodnější koaliční smlouvu prostě vypovědět. Kdybych já byl předsedou hnutí ANO, tak už dávno toto hnutí není ve vládě a začne razantní předvolební kampaň," poznamenal.

Zeman také během rozhovoru s novináři poznamenal, že oba podněty k Ústavnímu soudu, tedy jeho a Sobotky, který chce podat kompetenční žalobu, mohou být staženy, když bude navržena Schillerová.

Prezident také na setkání s novináři řekl, že premiér má "svaté právo" na podání kompetenční žaloby. Na otázku, co říká na záměr Sobotky podat kompetenční žalobu, poznamenal, že by nechtěl, aby se se Sobotkou v jejich podávání předháněli. "A to z toho důvodu, že jsem již oznámil, že se obrátím na Ústavní soud se zodpovězením otázky, jaké jsou kompetence prezidenta při návrzích na odvolání jednotlivých ministrů. Jsem velmi rád, že Ústavní soud již vydal prohlášení, že tuto moji žádost bude posuzovat přednostně," dodal Zeman.

Zároveň řekl, že novináři "poněkud jednostranně" ve sporu o odvolání Babiše citují jen část právnické obce, podle které mu ústava nedává možnost Babiše neodvolat. Upozornil na článek Víta Zvánovce z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v MFDnes. Podle Zemana v něm právník píše, že prezident má mít možnost odmítnout návrh na odvolání příslušného ministra.