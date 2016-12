Praha - Prezident Miloš Zeman by měl opět v květnu navštívit Čínu. Během cesty se zúčastní setkání k nové Hedvábné stezce. ČTK to řekl ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Hynek Kmoníček. Zeman by mohl během posledního roku svého funkčního období také navštívit Spojené státy, latinskou Ameriku nebo Vietnam. Úřad vlády zatím nechtěl konkrétní cíle cest premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) specifikovat, budou se však soustředit především na podporu ekonomické diplomacie.

Kmoníček již dříve ČTK řekl, že pro seznam zahraničních cest, na které se Zeman vydá, bude důležité jeho rozhodnutí, zda bude znovu kandidovat či nikoli. Pokud by totiž chtěl před svou kandidaturou vést kampaň, dalo by se čekat omezení návštěv v zahraničí.

Prezident ale určitě bude chtít jet na jaře do USA, kam ho nedávno pozval nově zvolený americký prezident Donald Trump. Pražský hrad po telefonátu obou politiků oznámil, že by se cesta, při které by měl Zeman navštívit Bílý dům, měla pravděpodobně uskutečnit na konci dubna.

Ze seznamu zahraničních cest nepochybně nebude chtít prezident škrtnout ani cestu do Číny. Sbližování s Čínou a lákání čínského kapitálu do České republiky Zeman považuje za jednu z priorit. Podle Kmoníčka by se návštěva Číny měla uskutečnit v květnu a český prezident během ní absolvuje setkání k projektu nové Hedvábné stezky, možné jsou i bilaterální schůzky. Zeman Čínu navštívil během svého prezidentského mandátu již dvakrát.

Premiéra čeká v březnu souboj o předsednické křeslo v ČSSD a stranu pak v říjnu volby do Sněmovny, v posledním roce mandátu tak nelze očekávat delší zahraniční cesty. Mluvčí kabinetu Martin Ayrer ČTK řekl, že prioritní bude v plánech premiéra nadále ekonomická diplomacie. "Součástí cest budou podnikatelské delegace. Podle toho se vedou diplomatická jednání ohledně jednotlivých cest, teď ale ještě nemůžeme být konkrétní," uvedl Ayrer.

Pražský hrad má v plánu také uskutečnit několikrát odloženou cestu do Jižní Ameriky. Naposledy se měla konat v létě současně se zahájením olympijských her v Brazílii, byla ale odsunuta. Zvažovala se návštěva Mexika, Kolumbie a Kostariky. Zeman by měl také navštívit Vietnam, z programu naopak vypadla zvažovaná cesta do Jižní Koreje, kde tamní prezidentka Pak Kun-hje čelí odvolání.

Český prezident se bude účastnit několika summitů. Přítomen by měl být otevření výstavy Expo v kazašské Astaně, summitu NATO v Bruselu nebo již tradičně valného shromáždění OSN.