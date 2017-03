Praha - Prezident Miloš Zeman se příští rok pokusí obhájit prezidentský mandát. Na Pražském hradě to dnes řekl svým podporovatelům při oslavě čtyř let od inaugurace. ČTK to řeklo několik účastníků setkání. Oficiálně své rozhodnutí plánuje Zeman oznámit na páteční tiskové konferenci. Že se současný prezident bude ucházet i o druhé volební období, se očekávalo. Vyzvali ho k tomu nedávno i jeho spolupracovníci.

Zeman se ke kandidatuře přihlásil před několika stovkami svých příznivců ve Španělském sále. Jako každý rok s nimi na Hradě slaví výročí své inaugurace. Zeman jim poděkoval, že na hrad přišli. "Chtěl bych říci, že vám jsem vděčný za vaši pomoc a podporu," řekl. Dodal, že jako nesmírně malé poděkování za tuto pomoc a podporu jim jako prvním oznámí své rozhodnutí. "Politická prohlášení by měla zaznít jako výstřel z děla. Politická prohlášení by neměla být obalována do bahna lží. Proto vám oznamuji, že jsem se rozhodl znovu kandidovat na funkci prezidenta," řekl Zeman. Sklidil za to bouřlivý potlesk vestoje.

Zeman byl do funkce zvolen v lednu 2013 a nastoupil do ní na začátku března téhož roku. Ve vypjatých volbách tehdy porazil Karla Schwarzenberga (TOP 09). Jeho prezidentství provází ostré střety s odpůrci, kteří kritizují některé Zemanovy výroky či názory, výběr spolupracovníků, kterými se obklopil, nebo vztah k Rusku a Číně. Zeman se i tak těší podle průzkumů vysoké důvěře lidí.

Video: Na Hrad přišly stovky lidí, Zeman jim oznámí, zda bude kandidovat 09.03.2017, 20:51, autor: A, zdroj: ČTK/A

Kdo se Zemanovi ve volbách postaví, zatím není jasné. Zájem ucházet se o úřad hlavy státu dosud oficiálně oznámili podnikatel a textař Michal Horáček, podnikatel Igor Sládek a lékař a aktivista Marek Hilšer. Další tak teprve chtějí učinit, část čekala na Zemanovo rozhodnutí. Jako o možných vyzyvatelích se mluví třeba o končícím šéfovi Akademie věd Jiřím Drahošovi, ministrovi obrany Martinu Stropnickém (ANO) nebo bývalém velvyslanci v USA a Rusku Petru Kolářovi.

Sobotka: Kandidatura Zemana je významným obohacením nabídky Kandidatura prezidenta Miloše Zemana je významným obohacením nabídky, kterou budou mít voliči na jaře příštího roku k dispozici. Na summitu Evropské unie v Bruselu to dnes v reakci na oznámení prezidenta uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Premiér předpokládal, že se hlava státu opět rozhodne ucházet o funkci. "Určitě by byla řada lidí zklamána, pokud by se pan prezident Zeman rozhodl jiným způsobem," uvedl premiér. Obohacení nabídky to podle něj znamená i pro sociální demokraty. ČSSD chce o svém kandidátovi rozhodnout ve vnitrostranickém referendu. Místopředseda sociální demokracie a ministr vnitra Milan Chovanec označil rozhodnutí Zemana za očekávanou zprávu. "Hřiště se nalajnovalo a teď se bude hledat protikandidát, který by mohl svést s prezidentem Zemanem souboj a měl šanci uspět, ale zatím nevím, že by se takový protikandidát rýsoval," řekl. Poznamenal, že on sám by ve vnitrostranickém referendu uvnitř ČSSD pro Zemana hlasoval, protože jeho podporu má dlouhodobě. Horáček: S oznámením Zemana přišel čas vystavit mu účet Podle kandidáta na prezidenta Michala Horáčka s oznámením prezidenta Miloše Zemana o kandidatuře přišel čas vystavit mu účet za virózy, urážky a lži, kterými poškozoval občany. Místopředseda vlády Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) sdělil ČTK, že nepovažuje rozhodnutí Zemana za překvapení a označil ho za favorita voleb. Opětovnou kandidaturu oznámil dnes Zeman před svými podporovateli na Pražském hradě. "S oznámením Miloše Zemana přišel čas vystavit mu účet. Za všechny ty virózy, urážky a lži, kterými poškozoval všechny občany včetně svých někdejších voličů. V této volbě se proti němu a všemu, co představuje, postavím s hlubokou vírou, že máme na víc," uvedl v reakci Horáček. Šéf ODS Petr Fiala ČTK sdělil, že rozhodnutí Zemana respektuje a ocenil, že svůj úmysl oznámil s dostatečným předstihem. "ODS je ale přesvědčena, že by Česká republika po příštích volbách měla mít jiného prezidenta. Takového, který nerozděluje společnost, nezpochybňuje základní směřování naší zahraniční politiky a ctí ústavní tradice," poznamenal. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek ČTK řekl, že Zemanova opětovná kandidatura pro něj není překvapením. Pevně ale doufá v to, že nebude znovu zvolen. Podobně se vyjádřila i poslankyně a místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová. "Překvapení to samozřejmě není, ale zasloužíme si prezidenta slušného, který ctí ústavu, je vzorem a důstojně reprezentuje. To Zeman není," napsala na twitteru. "Naprosto bez překvapení," komentoval Zemanovo sdělení místopředseda ANO a ministr životního prostředí Richard Brabec. Podle něj jediným důvodem, aby Zeman znovu nekandidoval, mohlo být jeho zdraví. Dál platí, že v ANO se odehraje referendum o tom, zda postavit vlastního kandidáta, řekl České televizi. V hnutí ANO se jako o možném kandidátovi mluví o ministru obrany Martinu Stropnickém (ANO). Místopředseda KDU-ČSL a Sněmovny Jan Bartošek ČTK řekl, že Zemanovo rozhodnutí očekával. "Myslím si, že se ukáže to, co pan prezident řekl, že to bude svobodná volba svobodných lidí," odpověděl Bartošek na otázku, zda soudí, že má Zeman velkou šanci na volební vítězství. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa jde o očekávané rozhodnutí, které pravděpodobně vychází ze současné podpory od občanů. Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura ČTK sdělil, že při pohledu na dosud avizované kandidáty si myslí, že bude dobře, když Zeman opět zvítězí. Považuje ho za jasného favorita. Europoslanec Jiří Pospíšil (za TOP 09), který také uvažuje o kandidatuře na Hrad, na twitteru napsal, že bylo jasné, že Zeman a jeho okolí nebudou chtít Pražský hrad opustit. "Souboj o směrování země pokračuje. Spojme síly. Nikdo není neporazitelný!" uvedl Pospíšil. Lékař Marek Hilšer, který chce také kandidovat na prezidenta, Zemanovi na twitteru vzkázal: "Moudrý člověk se vyznačuje také tím, že ví kdy je čas, aby odešel. Popřejme Miloši Zemanovi mnoho moudrosti." Zemanovo rozhodnutí znovu kandidovat nepřekvapilo ani mluvčího iniciativy Kroměřížská výzva Michaela Kocába. "Pro Kroměřížskou výzvu se tím nic nemění, snad jen to, že někteří potenciální kandidáti, kteří čekali na Zemanovo rozhodnutí se mohou rozhoupat a rozhodnout se kandidovat také. Tím by začala pro Kroměřížskou výzvu dynamičtější fáze práce," řekl Kocáb ČTK.