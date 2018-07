Praha/Lány - Prezident Miloš Zeman bude dnes na lánském zámku jednat se svým poradním týmem ke státnímu rozpočtu. Sejde se přitom s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou (oba ANO). Poté bude jednat s premiérem o obsazení postu ministra práce a sociálních věcí. Dosavadní ministr Petr Krčál (ČSSD) tento týden rezignoval kvůli obvinění z plagiátorství při psaní své bakalářské práce.

Ministerstvo financí navrhlo sestavit státní rozpočet na příští rok se schodkem 50 miliard korun. Prezident Zeman ve svém nedávném projevu ve Sněmovně řekl, že je pro deficit v době krize, ale ne v době růstu ekonomiky. Vládě doporučoval hledat zdroje v úsporách a v boji proti plýtvání. Jako příklad uváděl třeba podporu obnovitelných zdrojů nebo nárůst počtu úředníků.

Po jednání expertního týmu k rozpočtu by měl prezident jednat ještě s premiérem ohledně výběru nového ministra práce a sociálních věcí. Dosavadní ministr Krčál tento týden na funkci rezignoval poté, co se objevilo podezření z plagiátorství v jeho bakalářské práci. Ze stejného důvodu skončila ve vládě i ministryně spravedlnosti z vládního hnutí ANO Taťána Malá. Novou ministryní práce by se měla stát Jana Maláčová (ČSSD), která dosud na ministerstvu vedla odbor rodinné politiky. Zeman se s ní chce setkat příští týden a předpokládá, že ji poté jmenuje členkou vlády.