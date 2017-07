Praha - Prezident Miloš Zeman soudí, že v zemích s autoritativními režimy jsou objektivně lepší podmínky pro dlouhodobé projekty, jako je plán vysokorychlostní železnice mezi Čínou a Evropou. V parlamentních demokraciích takové projekty narážejí podle prezidenta na délku funkčního období.

"Když má nějaký projekt trvat 15 let, politici si rozmyslí, zda ho podpoří, protože smetanu by mohl slízávat až jejich nástupce. V těch autoritativních režimech, kde většinou vedoucí představitelé jsou u moci deset, 15, někdy až 20 let tahle překážka neexistuje," řekl Zeman v dnešním rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál.

Slovo autoritativní režim není podle prezidenta nadávka ani pochvala, nýbrž objektivní nezávislé konstatování. Takové režimy jsou podle něho v Číně, v Rusku nebo ve Střední Asii. "Když jezdíte do těchto zemí a máte dobré vztahy s politiky, můžete leccos ovlivnit," podotkl Zeman. Jak řekl, jde o hlavní důvod, proč do těchto zemí v zájmu české ekonomiky jezdí. "A není to nic, že bych šíboval Českou republiku ať už do Číny, nebo do Ruska," dodal prezident.