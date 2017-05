Bratislava - Český prezident Miloš Zeman ani ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš nejsou demokratičtí politici. Jejich povahová blízkost a účelové spojenectví je ohrožením demokracie v Česku, napsal dnes slovenský list Denník N v reakci na krizi kabinetu premiéra Bohuslava Sobotky. List Sme soudí, že důvěrou příznivců ANO Babišovy kauzy neotřesou.

"Sobotka pokus o Babišovo odvolání zbabral, Zeman se ovšem neovládl a tím, jak chtěl Sobotku co nejvíce ponížit, sám sebe ukázal v pravém světle jako velmi zlomyslného starého muže," napsal Denník N. Dodal, že Zeman se chová jako rozmazlený samovládce, pro kterého neplatí žádná pravidla a který svůj úřad nezastává, ale vlastní, podobně jako Babiš vlastní svou stranu.

Podle listu Babiš zase nezvládl aféru kolem uniklých nahrávek, jeho PR mašinerie se zadrhla a ministr poprvé neovládá vytváření vlastního veřejného obrazu. Deník také napsal, že ochota přívrženců Zemana i Babiše tolerovat chyby svých hrdinů je téměř bezmezná.

List Sme uvedl, že hnutí ANO získalo nálepku strany, která bojuje proti korupci, a důvěrou jejích příznivců neotřesou Babišovy kauzy ani nahrávky rozhovorů s novináři. Dodal, že Babiš voliče neztratí kvůli těžce pochopitelné kauze korunových dluhopisů, ať mu ji necharismatický Sobotka připomíná, kolikrát chce.

"Babiš si to uvědomuje, a proto vystupuje z pozice síly. Může si to dovolit. Nikoliv proto, že by byl nejlepším politikem současné české politické scény, ale proto, že až příliš velká část voličů zkrátka nevidí jinou možnost," uvedl list.

Slovenský tisk zaznamenal také demonstrace proti Babišovi a Zemanovi, které se dříve v tomto týdnu konaly v různých městech ČR. "Od hlasů tisícovek lidí na náměstích k hlasům ve volebních urnách vede cesta předlouhá a klikatá. Pokud by tento český protestní hlas nezazněl, byl by to důvod obávat se o ´zdravý selský rozum´, který jsme bratrům Čechům nejednou záviděli," napsalo Sme. Denník N zase poznamenal, že vládní krize se přenesla i do ulic.