Praha - Prezident Miloš Zeman vyznamená 28. října rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou, řekl v TV Barrandov. Sáblíková má na kontě pět olympijských medailí, včetně tří zlatých, 17 titulů mistryně světa či 11 celkových triumfů ve Světovém poháru. Ze sportovců Zeman už dřív předal státní vyznamenání fotbalistovi Pavlu Nedvědovi.

Sáblíková je na předběžném seznamu lidí, které zvažuje navrhnout Zemanovi k vyznamenání Sněmovna. Prezident dnes uvedl, že Sáblíkovou vyznamená bez ohledu na to, zda ji poslanci mezi kandidáty zařadí. "Já už jsem o tom s Martinou mluvil, za přítomnosti dalších, a poprosil jsem ji, aby si 28. října ve svém diáři udělala volný den," řekl Zeman. "Mohu to potvrdit a potvrzuji to rád," dodal na přímý dotaz, zda Sáblíkovou vyznamená.

Sáblíková, která minulý týden v sobotu oslavila třicetiny, se věnuje také silniční cyklistice. V tomto sportu je mnohonásobnou mistryní republiky a loni ji o účast v časovce na letní olympiádě v Riu de Janeiro připravil jen chybný výklad nominačních kritérií.

Zeman předloni fotbalistu Nedvěda vyznamenal Medailí Za zásluhy v oblasti sportu. Stejné ocenění od prezidentů republiky už dřív dostali třeba tenistka Martina Navrátilová, hokejisté Dominik Hašek a Jaromír Jágr, atleti Emil Zátopek a Jan Železný nebo žokej Josef Váňa. Z fotbalistů byli takto vedle Nedvěda vyznamenáni Josef Masopust a Antonín Panenka.

Mezi jmény kandidátů na státní vyznamenání je v předběžném seznamu Sněmovny také nedávno zesnulý kardinál Miloslav Vlk. O jeho vyznamenání Zeman neuvažuje, řekl v TV Barrandov. Vlk podle něj udělal všechno pro to, aby spory mezi církví a státem byly co největší.