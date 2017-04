Brno - Mistři, mistři, mistři, rozléhalo se dnes odpoledne brněnským Zelném trhem, kam přišli fanoušci oslavovat dvanáctý titul hokejové Komety s hráči vítězného týmu. Podle odhadu strážníků se na náměstí vměstnalo 12.000 lidí, fandové v modrobílých šálách a dresech stáli dokonce natěsnáni i na blízké věži staré radnice. Sváteční atmosféru nenarušil ani občasný déšť.

Hráči přijeli v otevřeném autokaru, který mohl pamatovat ještě jejich mistrovské předchůdce z let padesátých a šedesátých. Koridorem projeli k pódiu na náměstí, kde nebylo prakticky k hnutí. Spousta lidí si chtěla vychutnat pocity, které nikdy nezažila. Titul se do Brna vrátil po dlouhých 51 letech a jako první na pódium přišli právě pamětníci nejslavnější éry brněnského hokeje, například Vladimír Nadrchal, Jaromír Meixner či František Mašlaň, který je mimo jiné jedním ze šesti držitelů všech předchozích 11 titulů.

Pak už postupně přicházeli všichni strůjci letošního úspěchu. Někteří více, někteří méně zmoženi několikadenními oslavami. Roli spíkra si často přebíral obránce Tomáš Malec, až mu musel moderátor Michal Chylík v jednu chvíli domluvit, že přeci jen odpolednem provází on.

Když už byli na pódiu všichni včetně majitele Komety Libora Zábranského, který před 12 lety koupil akcie skomírajícího klubu, zpívali hráči s fanoušky Ódu, tedy přetextovanou Ódu na radost, a došlo i na tradiční vítězný rituál, kterým je chorál Povstaň, jsi-li Komeťák.

K fanouškům promluvil i kapitán Leoš Čermák, který s Kometou zažil tři finále. "Jsem hrdý na tyhlety kluky. Buďte hrdí na nás, jako my jsme hrdí na vás. Omlouvám se za indispozici, že už nemám moc dobrý hlas. Zpíval jsem, fandil, kluky sekýroval. Radujme se, protože tohle se nám podařilo společně s vámi a zůstane to v našich srdcích do konce života," pronesl k davům. Následoval mnohokrát opakovaný pokřik "ať žije Brno".

Fanoušci, kteří na Zelném trhu zůstali, si ještě chodili pro podpisy hráčů a mohli vychutnávat pocity, o kterých jim vyprávěli jejich otcové a dědové. Předchozí tituly Kometa získala v letech 1955-58 a 1960-66. Letošním vyrovnala dosud nejúspěšnější klub československé a české historie Duklu Jihlava, která se nyní po 12 letech vrací do extraligy.