Berlín - Němečtí oštěpaři Johannes Vetter a Thomas Röhler ukázali podle Jana Železného svými hody přes 90 metrů, že mají na to, aby jednou překonali jeho světový rekord. O první místo v historických tabulkách se ale zatím trojnásobný olympijský vítěz neobává.

"Samozřejmě, že každý chce můj rekord překonat. Je to ale hodně velká dálka a tam už je pořád těžší a těžší to překonat. Teď už hraje každý metr velkou roli," řekl pro web evropského šampionátu 2018 v Berlíně Železný, jenž v roce 1996 v Jeně poslal oštěp do vzdálenosti 98,48 metru.

Vetter v úterý v Lucernu vylepšil německý rekord na 94,44 metru, Röhler má od května osobní maximum 93,90 metru. "Musíme počkat, jak se to vyvine. Mají každý jinou techniku. Každý má svůj styl, ale na tom vůbec nezáleží. Největší šanci na světový rekord bude mít ten, kdo si na něj bude víc věřit," prohlásil jednapadesátiletý světový rekordman.

Potenciál na hody daleko za 90 metrů mají podle Železného oba. "Jsou ve správném věku. A když jsou dva silní borci v jednom týmu, navzájem se ženou dopředu," ocenil silnou německou reprezentaci. "Hlavní je, jak dokážou využít svůj talent a zda zůstanou zdraví," konstatoval trenér českých oštěpařů Vítězslava Veselého a Jakuba Vadlejcha.