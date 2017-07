Ostrava - Trenér českých oštěpařů Jan Železný věří, že netradiční týmová soutěž na Zlaté tretře vyburcuje ke splnění limitu pro mistrovství světa i jeho další svěřence. Požadovaných 83 metrů v této sezoně zatím hodil jen Jakub Vadlejch. Světový rekordman Železný bude kapitánem čtyřčlenného českého týmu, který se utká s Německem.

Němci budou favorité. Lídrem by měl být olympijský vítěz Thomas Röhler, který se letos díky hodu 93,90 zařadil na druhé místo historických tabulek. Také Johannes Vetter a Andreas Hofmann hodili v této sezoně dál než česká jednička Vadlejch. "Síla je na německé straně. Věřím tomu, že právě těm klukům, kteří nemají limity, to hrozně moc pomůže v tomhle závodě a že tady padne ještě další limit na mistrovství světa," řekl Železný. Mistr světa z roku 2013 Vítězslav Veselý ani další finalista loňské olympiády Petr Frydrych se zatím letos nedostali za 80 metrů.

Vadlejch, který díky hodu 87,95 Röhlera porazil v sobotu na mistrovství Evropy atletických družstev v Lille, se na týmovou soutěž těší. "Je to skvělý nápad. Opravdu v současnosti jsou to dva státy, které mají více než tři skvělé oštěpaře. Zajímá mě, jak zítra s Němci poválčíme, protože to nebudeme mít vůbec lehké," řekl na tiskové konferenci.

Vzhledem k letošní výkonnosti oštěpařů může být v ohrožení devadesátimetrová hranice, která na Zlaté tretře padla naposledy před dvaceti lety díky Železnému. Ten drží výkonem 94,64 z roku 1996 rekord mítinku. "Přál bych si, aby padl devadesátimetrový hod, protože to lidi svým způsobem očekávají. Jestli bych se rád zbavil jednoho rekordu, tak je to rekord stadionu," poznamenal dnes.

Röhler nepovažuje devadesátku za vyloučenou. "Bude hodně záležet na podmínkách, sektor je dobrý, diváci nás budou povzbuzovat. Ale povětrnostní podmínky neovlivníme," řekl. Vadlejch se zatím bájné hranici přiblížil maximálně na 198 centimetrů. "Pro mě to bude trošku složitější. Thomas už xkrát dokázal, že 90 metrů hodit umí. Já mám sotva 88 metrů, i když xkrát," řekl vítěz loňského ročníku Diamantové ligy.

Kouč Železný oceňuje jeho stabilní výkonnost i pracovitost v tréninku a věří mu. "Kubovy schopnosti jsou daleko větší, než co zatím ukázal. Já věřím, že jeho velehod taky přijde brzo," řekl.

O vítězi oštěpařského duelu mezi Českem a Německem rozhodne součet nejdelších pokusů všech členů týmu.