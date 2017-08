Praha - Oštěpařský závod na mistrovství světa v Londýně by mohl být jedním z nejlepších v historii. Myslí si to alespoň rekordman této disciplíny Jan Železný, který do britské metropole dnes odcestoval jako trenér čtyř českých reprezentantů, z nichž především Jakub Vadlejch má podle letošních výkonů šanci zaútočit na medaili.

Za posledních 16 let se jen dvakrát na mistrovství světa stalo, že by někdo hodil přes 90 metrů. Navíc většinou šlo o závod dvou mužů. Letos však Železný očekává vyrovnanou bitvu plnou velkých výkonů.

"Mohlo by to být jedno z nejlepších mistrovství, pokud tedy budou dobré podmínky. Také může pršet a pak se všechno změní a výkon půjde dolů. Letos jsou tam ale stabilní závodníci, co mají hodně naházeno. Nikdo nemá nic jistého, je tam šestice závodníků, která může hodit hodně daleko a já jsem sám zvědavý, jak to bude vypadat," prohlásil Železný v rozhovoru s novináři na letišti před odletem do Londýna.

Sám bude mít ve hře čtyři své svěřence Vítězslava Veselého, Jaroslava Jílka, Petra Frydrycha a Vadlejcha, který je letos s výkonem 88,02 metru na šestém místě světových tabulek a může pomýšlet na medaili.

"Budu spokojený, když kluci odvedou výkon, na který mají. U nás se moc nenosí říkat, že přivezeme medaili, protože když se to nepovede, tak se nám to vrátí. Já bych si ale medaili přál, protože vím, že na to kluci mají," řekl Železný.

"Bude to ale těžké, protože oštěpařská elita je strašně vyrovnaná a počítám, že to bude jeden z nejtěžších závodů v historii. A to se nesmí hodit málo. Za 85 metrů se medaile prostě nebere," dodal.

Do Londýna odcestoval přesně v den pětadvacátého výročí své zlaté olympijské medaile z Barcelony, která byla jeho první zlatou po stříbru z roku 1988. "Byl to pro mě zlomový moment. Znamenalo to hodně moc. Pak jsem si začal věřit, že jsem byl od té doby několik let prakticky neporazitelný," vzpomínal Železný.

"Byl to tehdy v Barceloně asi jediný velký závod, na kterém jsem nepochyboval, že vyhraju. Fakt jsem si byl jistý, že zvítězím. Byl jsem tak nahoře a sebedůvěra byla tak obrovská, že jsem nepochyboval. To už se mi pak nikdy nestalo," prozradil.

"Ale že je to dnes přesně 25 let, to jsem netušil. Je to hezké, mám na to krásné vzpomínky, ale už je to opravdu strašně dávno. Já teď žiju jen mistrovstvím světa v Londýně," dodal trojnásobný olympijský šampion z let 1992, 1996 a 2000, trojnásobný mistr světa a světový rekordman.