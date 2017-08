Praha - Trojnásobný olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa Jan Železný rozšířil svou sbírku jedenácti medailí z velkých mezinárodních akcí z aktivní kariéry o další dvě. Na mistrovství světa v Londýně je poprvé v historii dostávali i trenéři a světový rekordman v hodu oštěpem má nově díky výkonům svěřenců Jakuba Vadlejcha a Petra Frydrycha stříbro a bronz. Jednapadesátiletý Železný je na tyto cenné kovy více hrdý než na své vlastní.

"Jsou to úplně jiné medaile. Je to ocenění té práce, kterou děláte pro druhé. Pro mě to má ještě větší hodnotu. Jsem na to v podstatě daleko víc hrdý, když můžu říct, že jsem pomohl už třem lidem na mistrovství světa, kteří to dokázali. Je to pro mě hodně velký," řekl Železný na tiskové konferenci v Praze po příletu české atletické výpravy z Londýna.

Pod jeho taktovkou získal totiž také Vítězslav Veselý v roce 2013 na MS v Moskvě zlato. "Má to pro mě neuvěřitelně pozitivní hodnotu, že si můžu říct: 'Já jsem někomu pomohl.' Předtím jsem pomohl hlavně sám sobě. Dokázal jsme to já s těmi svými lidmi, s kterými jsem pracoval, tohle je trošku něco jiného," doplnil k prvním trenérským medailím.

Je nadšený z toho, že měl v Londýně dva svěřence na stupních vítězů. "Chci hlavně klukům poděkovat, protože to, co předvedli, je něco úžasného. Je to trenérský sen mít na stupních vítězů dva. Můj největší sen jsou tři, to je úplný extrém, ale třeba se to někdy stane. Jsem rád, že právě teď předvedli, co v nich je," prohlásil Železný.

Podle něj Vadlejch a Frydrych na londýnském šampionátu potvrdili, že na úspěchy na velkých akcí mají. "Různě se říkalo, že mají psychické problémy a tak dále, ale teď se to zlomilo. Nemůžete mít žádné problémy, pokud získáte medaili na takovém závodě, který je v historii jako druhý nejlepší," podotkl.

Vadlejch dosáhl na stříbro výkonem 89,73 m, Frydrych bral bronz za 88,32. Pro oba to byly osobní rekordy. "Vzdálenosti byly úplně někde jinde a oni to tam prodali. Na jednu stranu bych řekl, že můžou hodit ještě dál, což klidně mohli, protože člověk má být vždycky neskromný a uvažovat o tom, co by mohl ještě dokázat. Ti kluci jsou budoucnost atletiky a ještě neřekli poslední slovo," je přesvědčen Železný.

Do Londýna se kvalifikovalo celé kvarteto jeho svěřenců. Vedle Vadlejcha, Frydrycha a Veselého také Jaroslav Jílek. "Jsem šťastný i za ty kluky, kteří se do finále nedostali. Víťa Veselý je mistr světa, už něco dokázal. Získal toho tolik jako málokterý atlet v historii. Jarda Jílek s námi netrénuje tak dlouho a je úžasné, že vůbec jede na mistrovství světa. Loni se kvalifikoval na olympiádu, kam nemohl jet, protože byl až čtvrtý. Je to skupina, která má svoji sílu a bojí se jí celý svět," pochvaloval si Železný.

Ve světové oštěpařské špičce se podle něj vytvořila velká konkurence. "Já jsem třeba vyhrál mistrovství světa a nepotřeboval jsem hodit tak daleko, jako bylo tady potřeba na bronzovou medaili. Je to ukázka, že oštěp šel strašně nahoru. Na jednu stranu jsem rád, protože hází daleko lidi v Indii, v Keni nebo Trinidadu a Tobagu, což za mě nebylo," uvedl Železný.

"Na druhou stranu je to ukázka toho, že je hrozně těžké medaile zase vozit. U nás se nosí hlavně medaile, i když z mého pohledu, kdo se dostane na mistrovství světa, tak je jeden z nejlepších na světě. Jede jen pár vyvolených. I šestnácté místo je pro mě obrovský úspěch. I když budu samozřejmě radši, když tam místo té šestnáctky bude jen ta jednička," usmíval se Železný.

Těší se už na odpočinek po sezoně, která pro jeho svěřence ještě neskončila. "Je tu ještě pro Kubu (Vadlejcha) finále Diamantové ligy a Petr (Frydrych) odjíždí taky v pátek na závody. Dojedeme sezonu, končí velice brzo, takže bude dlouhá pauza a já si ji velice rád užiju, abych dobil baterky a věřím tomu, že kluci taky. Mistrovství světa je velký úspěch, ale musíte myslet na to další. Teď jste král a zítra zase někdo jiný. Je potřeba zapomenout a zase vyhrát," dodal Železný.