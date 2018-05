Železničnímu mostu pod Vyšehradem v Praze hrozí demolice. Navrhuje to studie firmy Sudop, kterou si objednala Správa železniční dopravní cesty. Nahradit by ho mohla kopie mostu. Pražský železniční most na snímku z 27. prosince 2013.

Praha - Železničnímu mostu pod Vyšehradem hrozí demolice. Navrhuje to studie projektantské firmy Sudop, kterou si objednala Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Informoval o tom server iDNES.cz a Strana zelených, ČTK to následně potvrdila mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Hlavním problémem památkově chráněného mostu mezi Výtoní a Smíchovem je podle Šubové rozsáhlá koroze ocelové konstrukce. Oprava je podle ní téměř nemožná. "Použitá ocel je z dnešního pohledu pro dynamicky namáhané mostní konstrukce zcela nevhodná a v rámci rekonstrukce je nutné vyměnit minimálně 60 procent prvků stávající ocelové konstrukce s efektem prodloužení životnosti nosné konstrukce o pouhých 30 let," řekla Šubová. Most podle ní již nejméně deset let přesluhuje.

Most měl být původně kompletně opraven a jeho životnost prodloužena o dalších 30 let. Podle Šubové však detailní průzkum ukázal, že most je ve výrazně horším stavu, než se předpokládalo. SŽDC tak chce sejmout památkovou ochranu, kterou most v současnosti má, a místo současné ocelové konstrukce vybudovat novou s ponecháním nynější spodní stavby. Ta by však musela projít rozsáhlou rekonstrukcí. Státní organizace pro tento postup zadala novou studii. Kdy bude hotová zatím mluvčí nedokázala odhadnout.

SŽDC v minulých měsících zkontrolovala všechny železniční mosty, které má ve spravuje. Kontroly ukázaly, že více než 4000 mostů vyžadují opravy. Rozsáhlé revize všech mostů v České republice vyvolaly obavy o jejich stav po pádu lávky v pražské Troji v závěru loňského roku.