Praha - Strana zelených chce v Senátu zabránit přijetí stavebního zákona, který ve středu přijala Sněmovna. Zeleným vadí především pozměňovací návrh poslance Jaroslava Foldyny (ČSSD), který omezil účast veřejnosti na povolovacím řízení. ČTK a Právu to dnes řekl předseda strany Matěj Stropnický.

Podle Foldynova návrhu nebudou moci spolky zasahovat do správního řízení, ale budou se moct vyjadřovat pouze k řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Foldyna argumentoval tím, že to ulehčí život investorům.

"Je potřeba říct, že se nejedná jenom o spolky, které mají u veřejnosti občas pověst těch, kdo zdržují některé stavby. Jedná se o veškerou účast veřejnosti, tedy o jakéhokoli jednotlivce, který bydlí v blízkosti nějaké hypotetické stavby," řekl Stropnický. Co se týká účasti veřejnosti na povolovacích řízeních, to znamená návrat před listopad 1989, dodal Stropnický.

Správní řízení se přitom podle něj významně nezrychlí, protože se nesnížil počet úřadů, které musí ke stavbám vydat stanovisko. "Novela podle mě selhává v tom, že nedokáže řízení zrychlit, protože neomezuje účast dotčených orgánů v řízení a omezuje pouze účast veřejnosti," řekl.

Stropnický zdůraznil, že mu nejde o blokování staveb. Liniová infrastruktura by se podle něj měla stavět snáz než nyní. Vyloučení veřejnosti a ponechání rozhodování pouze na státu tomu ale podle něj nepomůže.

Zelení se prostřednictvím svých zástupců v Senátu pokusí Foldynův pozměňovací návrh ze zákona vypustit. Pokud by se to nepodařilo, strana by zvážila i přípravu podání k Ústavnímu soudu. Stropnický ale zdůraznil, že před takovým podáním by bylo třeba přezkoumat, zda by stížnost měla dostatečně silnou právní oporu.

Sněmovna ve středu schválila rozsáhlou novelu stavebního zákona, která umožní mimo jiné sloučit nyní oddělené územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. EIA). Podle ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové (za ANO) také sníží byrokracii při získávání všech povolení, ať již bytových domů nebo třeba dálnic.

Ministryně uvedla, že pokud nyní získání stavebního povolení trvá třeba deset let, mohla by se tato doba zkrátit na pět let. Za co nejrychlejší schválení zákona se přimlouvá především Hospodářská komora ČR, která současný stav považuje za neudržitelný.