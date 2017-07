Praha - Senioři by měli dostat možnost odprodat státu nebo obci svůj byt a místo kupní ceny dostávat vedle důchodu doživotní rentu. V bytě by mohli žít až do smrti. Navrhuje to ve volebním programu Strana zelených. Opatření by mohlo podle předsedy Zelených Matěje Stropnického pomoci seniorům zlepšit si finanční situaci i zvýšit dostupnost bydlení pro mladé lidi, kteří nemají na hypotéku nebo si ji nechtějí vzít.

Zpětný odkup bytu by byl podle Stropnického výhradně dobrovolný. "Senior by musel sám aktivně jít na úřad. Nikdo nebude nikoho obcházet a přemlouvat," řekl novinářům Stropnický.

Zájem seniorů o tuto možnost neodhadl, v zahraničí podle něho ale takzvané zpětné hypotéky fungují. Podle Stropnického existují senioři, kteří podle něho nemají "chuť ani důvod" odkázat svůj byt příbuzným.

Výše měsíční renty by podle plánů závisela na ceně nemovitosti, která by se stanovila znaleckým posudkem. Senior by ji pobíral ve stejné výši bez ohledu na to, jak dlouho by ještě žil. Stropnický tvrdí, že senioři by tak mohli mít důchod prakticky až o polovinu vyšší.

"Tento potenciální bytový fond je částečnou odpovědí na otázku, jak budeme budovat byty pro mladé," řekl předseda Zelených. Stát a obce by měly podle něho byty také stavět, i s využitím evropských peněz. Do budoucna by chtěli Zelení dosáhnout stavu, kdy bude dostatek nájemních bytů pro mladou generaci každého ročníku. Neexistovaly by pořadníky, na byt by byl nárok.

Z volebního programu dnes Zelení představili také změny v exekucích. K opatřením patří podle jedničky v Libereckém kraji Věry Nováková snížení maximální výše úroků z prodlení a odměn exekutorům, slučování exekucí, zavedení územní příslušnosti exekučních úřadů a jednorázové odpuštění úroků a poplatků z prodlení u pohledávek státu, krajů nebo obcí.

Strana zelených by podle posledních volebních modelů dostala zhruba od 1,5 procenta do tří procent hlasů. Nepřekročila by tak pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny.