Praha - Zelení budou za volební úspěch považovat vstup do Sněmovny. S tímto cílem vedou volební kampaň, při níž sázejí na kontakt s voliči v okresních městech i na jejich oslovení pomocí internetu. V rozhovoru s ČTK to řekl předseda a volební lídr strany Matěj Stropnický. Podotkl také, že tématem letošní kampaně se stal i postoj k hnutí ANO.

"V našem případě se to odvíjí od vstupu nebo nevstupu (do Sněmovny). Úspěch je vstup, to ostatní je na analýzu po volbách," řekl Stropnický k letošním cílům Zelených, kterým nyní průzkumy slibují zisk kolem dvou procent.

Voliče se strana do značné míry snaží oslovit pomocí kontaktní kampaně. "Jako jsme si Zelení poprvé řekli, že objedeme všechna okresní města. Máme dva karavany, které křižují republiku," řekl Stropnický. "Reakce jsou vlastně mnohem příjemnější, než jaké známe z bubliny na facebooku," doplnil.

Největší volební potenciál vidí Stropnický ve velkých městech, kde lidé nejvíc pociťují znečištění životního prostředí. "Praha, Brno, Liberec, některá severočeská města jako Ústí nad Labem, Most, kde je horší životní prostředí nebo hrozí prolamování limitů těžby," vyjmenoval. Silný výsledek očekává i tam, kde jsou Zelení úspěšní v komunálních a krajských volbách, tedy například v Hradci Králové, Táboře nebo Opavě.

Stropnický připustil, že témata ochrany životního prostředí přebírají i další strany. Zmínil v této souvislosti například TOP 09 nebo ČSSD. "Myslím, že to je přebírání rétorické, ale fakticky v okamžiku rozhodování tady tohleto ustupuje dalším zájmům, především různým lobby. Vždy ostatní strany přijdou s takovými opatřeními, která ve skutečnosti nejsou přírodě blízká, která ve skutečnosti akumulují další problémy," řekl.

Podle Stropnického se Zelení snaží profilovat i v dalších oblastech, zejména v sociální sféře. "Souvisí to také s tím, že míra citlivosti k problémům životního prostředí roste tehdy, když se lidé sami cítí zabezpečeni, kdy není ohrožena jejich fyzická existence, kdy mají práci, kde bydlet, mají peníze na vzdělávání dětí, kdy se nemusí bát, že nemoc ohrozí jejich domácnosti," řekl.

Tématem letošní volební kampaně se nicméně podle lídra Zelených stalo i hnutí ANO a jeho předseda Andrej Babiš. "Protože si řada voličů klade otázku o vládě jedné strany, která za určitých okolností může nastat, jaká míra rizika spočívá v takové věci," řekl.

Další otázkou je podle Stropnického způsob, jakým fungují firmy, které Babiš vlastnil a převedl do svěřenského fondu. Kvůli tomu chtěli Zelení promítat na svých shromážděních film Selský rozum. "Ukazuje, jakým způsobem (Babiš) podniká. Že to je ve skutečnosti podnikání založené na levné práci, výrobě nekvalitních potravin a obcházení zákonů týkajících se životního prostředí. Že celé to podnikání je založeno na dotačním systému. A to jsou všechno věci, které jsou v přímém rozporu s naším programem," řekl Stropnický. Podle něj se díky tomu daří lépe vysvětlovat, proč považují Babiše za hrozbu.

Zelení nevylučují vstup do vlády přes špatnou zkušenost z minula

Zelení podle Stropnického nevylučují možné zapojení do vlády po volbách. Jejich zkušenost ale ukazuje, že vstup do kabinetu s malým počtem poslanců stranu poškodil. Šéf Zelených očekává, že povolební vyjednávání o sestavení kabinetu se potáhnou dlouho. Jako nejbližšího případného partnera pro Zelené vidí ČSSD.

Zelení byli ve vládě po svém dosud jediném vstupu do Sněmovny v roce 2006. "Ta zkušenost pro nás je důležitá. Nás vládnutí minule hodně poškodilo," řekl Stropnický. Nejvýznamnějším počinem Zelených v kabinetu tehdy bylo vytvoření programu Zelená úsporám, který přispěl k ochraně životního prostředí a pomohl ušetřit i domácnostem, míní Stropnický. "To je vizitka toho, co Zelení ve vládě udělali, ale i tak je to trochu málo. To znamená, v malém množství poslanců je riziko vstupovat do vlády," řekl.

Za určitých okolností si umí představit zapojení do vlády, pokud by letos Zelení ve volbách uspěli. "Nechci teď říkat, jak bychom se rozhodli, obě možnosti jsou otevřené. Ale máme tuhle historickou paměť," řekl.

Nejbližším partnerem pro vyjednávání by pro Stropnického byla ČSSD. "Považuji sociální demokracii za přirozeného partnera Zelených, i když k nim máme celou řadu výhrad. Shodujeme se v mnoha věcech s programem sociální demokracie, zdaleka ne ale tolik s tím, jakým způsobem ho naplňují," řekl. ČSSD vytkl například některé postoje v ochraně životního prostředí nebo investiční pobídky pro zahraniční firmy, které nabízejí málo kvalifikovaná a málo placená pracovní místa.

Zkušenost má Stropnický z komunální politiky a se spoluprací s TOP 09, s níž byl zároveň s ČSSD v koalici v Praze 3, a s ANO, ČSSD, KDU-ČSL a STAN, se kterými Zelení vytvořili koalici v hlavním městě.

Pro případná jednání o povolební spolupráci mají Zelení hlavní priority v otázce životního prostředí. Neumějí si například představit spolupráci s někým, kdo by podporoval prolamování těžebních limitů pro hnědé uhlí. Podmínky mají Zelení i v sociální oblasti, kde chtějí prosadit dluhovou amnestii pro lidi, kteří se potýkají s exekucí kvůli dluhům vůči veřejnému sektoru.

Vyjednávání o příští koalici budou podle Stropnického v každém případě složitá. "Myslím, že o vládě se tentokrát bude vyjednávat velmi dlouho," řekl a nevyloučil ani, že do debat zasáhne i nový prezident, který nastoupí do úřadu v březnu. Pokud se to stane, dosluhující kabinet by podle něj neměl přijímat zásadní návrhy zákonů. "Vláda, která vládne po vyhlášení výsledků voleb, by neměla dělat zásadní rozhodnutí," řekl.

Zelení chtějí co nejrychleji schválit zákon o sociálním bydlení

Zelení v případě návratu do Sněmovny chtějí rychle obnovit jednání o zákonu o sociálním bydlení, který se nepodařilo v končícím volebním období prosadit sociálním demokratům. "Po případných dílčích úpravách si myslíme, že je důležité, aby tenhle zákon začal fungovat co nejdřív," řekl ČTK Stropnický.

Z rozhodnutí přijatých současnou vládou by Zelení chtěli nejprve zrušit prolomení limitu těžby uhlí na dole Bílina v severních Čechách.

Vedle ochrany přírody Zelení před letošními volbami vsadili také na téma moderního státu a sociálních jistot. "Kdybych měl z každého říct jednu věc, tak z oblasti jistota a bezpečí by to byla obnova výstavby veřejného nájemního bydlení," uvedl Stropnický. Dodal, že bydlení by se mělo stát dostupným i pro mladé a seniory. Byty podle něj nescházejí kvůli pomalé výstavbě, ale kvůli jejich skupování pro nájemní bydlení.

Mezi prioritami zmínil i dluhovou amnestii pro lidi v exekuci. "Chceme, aby si každý mohl uzavřít splátkový kalendář na splátku dluhu, na jistinu, a stát mu bude postupně odpouštět ta příslušenství," uvedl. Dodal, že problém se týká 850.000 lidí.

V ochraně přírody považuje Stropnický za nejdůležitější půdu, což souvisí s vodou, jejím zadržováním v krajině, ale také zemědělstvím a zdravými potravinami. "Také chceme dost podstatně zkomplikovat převody zemědělské půdy na stavební parcely, protože to, co se děje v poslední době s touto zemí, je nevratné ničení," uvedl s odkazem na zábory pro výstavbu obrovských logistických center podél dálnic.

Prioritou moderního státu podle Zelených je přechod z ekonomiky levné práce, která zatěžuje životní prostředí, má drahé energetické vstupy a k tomu v ní zaměstnanci dostávají málo peněz. "To chceme ukončit. Chceme, aby vláda minimálně přestala podporovat montovny a začala prostě podporovat menší podnikatele, zejména start-upové firmy," uvedl. S podporami v podnikání by byl ale obecně opatrný.

V aktuální diskusi o případných změnách ústavy a volebního práva by Stropnický prosazoval debatu o zvětšení volebních krajů, což by volební systém více přiblížilo poměrnému systému. Současný má za hybrid, kvůli čemuž v minulých volbách vypadlo 700.000 hlasů. Rozhodně budou Zelení bránit návrhům na zrušení Senátu, což Stropnický považuje za folklor, nebo na snížení počtu poslanců.

"Snížení počtu poslanců, nebo dokonce rušení obecních zastupitelstev považujeme za skandální návrhy," uvedl k návrhům, které uvedl ve své vizi Česka v roce 2035 předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Snížením počtu poslanců se podle Stropnického člen Parlamentu vzdaluje voličům. V současnosti poslanec reprezentuje 50.000 až 70.000 tisíc lidí, pokud by se jejich počet snížil na polovinu, číslo by se zdvojnásobilo. "A co se týká nápadu, že nám vznikne x tisíc malých gubernátorů, kteří budou řídit svoji vesnici opravdu jako firmu, opravdu bez jakékoli kontroly po celé čtyři roky, to je naprosto skandální, tomu budeme čelit, ať už v Parlamentu budeme, nebo nikoli," uvedl.