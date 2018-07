Praha - V rekonstruovaném domě v Mikulandské ulici v centru Prahy se dnes propadla dvě patra. Sutiny zavalily několik lidí, tři z nich se hasičům podařilo vyprostit a s těžkými zraněními předat lékařům. Stav jednoho z vyproštěných je velmi vážný, záchranáři ho museli uvést do umělého spánku, řekla novinářům mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová. Stav dvou dalších dělníků je středně těžký. Podle hasičů jsou zřejmě pod sutinami další lidé. Budova je ale nestabilní a může kdykoliv spadnout, řekl velitel zásahu Oldřich Klegr.

"Ze všech informací, které máme, vyplývá, že pod sutinami jsou dělníci, kteří tam pracovali. Snažíme se dělat všechno pro to, abychom je vyprostili co nejdříve," uvedl Klegr. Všichni tři psi kynologické služby podle něho označili místo jako takzvaně pozitivní. Hasiči ale nevědí, kolik dělníků v budově bylo. "Není tu nikdo, kdo by nám řekl, že v tom místě byl jeden, dva nebo více lidí. Taková je situace vždy," podotkl Klegr.

"Tři osoby již byly zachráněny, po dalších hasiči pátrají," uvedl mluvčí pražské policie Jan Rybanský. V troskách mohou být podle něj až čtyři lidé, záchranáři mluví o zřejmě dvou pohřešovaných. Příčina neštěstí se bude zjišťovat poté, co bude jasné, jestli se v budově ještě někdo nachází. Lidé, kteří v ulici bydlí, se mohli odpoledne vrátit v doprovodu policie do svých domovů.

Video: Zřícení budovy v centru Prahy

17.07.2018, 14:01, autor: ČTK, zdroj: ČTK

Zásah je obtížný, protože budova může spadnout. Hasiči ji stabilizují ve spolupráci s Báňskou záchrannou službou, statikem a lezeckou skupinou. Povolali také dva sací bagry, které mají odsávat suť. "Bohužel tam nejsou jenom sutiny, ale také trámy, látky, plechy, kusy betonu, které musíme rozbíjet," řekl Klegr. Při zásahu se střídá asi 40 hasičů, přímo v místě neštěstí jich ale může být najednou jen zhruba šest až sedm.

Podle Metrostavu, který rekonstrukci budovy provádí, nebyly porušeny žádné předpisy týkající se bezpečnosti práce. "Příčinu zřícení nelze předjímat. Pád stropu bude řádně prošetřen," sdělil ČTK mluvčí Metrostavu Martin Patřičný. Počet lidí pracujících na stavbě neuvedl.

Na místě je podle mluvčího policie i psycholog, statik, inspekce práce a lidé z báňské služby. Záchranná služba aktivovala traumaplán určený pro mimořádné situace s větším počtem raněných, na místo poslala speciální vůz Atego a další dvě posádky. Ve 12:40 byl traumaplán ukončen. Na místě zůstává jedna posádka záchranné služby, původně jich tam bylo šest.

K budově se dostavila i primátorka Adriana Krnáčová, která poukázala na roli památkářů v této věci. "Je potřebné prověřit roli projektantů, roli zejména památkářů Národního památkového ústavu," řekla novinářům. Stavební úřad městské části Praha 1 se podle ní bude muset vyjádřit, zda se dodržel technologický postup. NPÚ její výroky označil za nepřijatelné.

V budově, v níž se zřítilo patro, bývala základní škola. Po přestavbě, kterou provádí Metrostav, se má objekt změnit na technologické a dílenské zázemí pro studenty Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM).