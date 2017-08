Třinec (Frýdecko-Místecko) - Policie obvinila tři muže ze založení středečního požáru vzácného dřevěného kostela v Třinci-Gutech na Frýdecko-Místecku. Jeden obviněný je mladistvý, všichni tři jsou české národnosti. Za trestný čin obecného ohrožení jim hrozí až 15 let vězení. Novinářům to dnes řekl moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel. Dozorující státní zástupce Josef Šuhaj řekl ČTK, že podal návrh na vzetí do vazby u dvou obviněných, u třetího podle něj dostatečné důvody pro uvalení vazby nebyly.

Kužel řekl, že se jednalo o úmyslný trestný čin. "Je to velmi čerstvá záležitost a police v současné době na motivu celé záležitosti pracuje," uvedl. "Víc zatím nemohu sdělit, protože skutečně na věci pracují pracovníci služby kriminální policie a vyšetřování a státní zástupce, který věc dozoruje," řekl Kužel.

Státní zástupce uvedl, že u jednoho z obviněných shledal dva důvody pro uvalení vazby. "Jednak je to obava z případného maření vyšetřování s ohledem na výši trestní sazby, kterou je ohrožen. Možný trest, který mu hrozí, by mohl vést k tomu, že se bude vyhýbat trestnímu řízení. Další důvod vazby je vazba předstižná, tedy že by mohl pokračovat v obdobné trestné činnosti," řekl Šuhaj. U druhého obviněného se podle něj jedná pouze o předstižnou vazbu.

Třetí obviněný byl ze zadržení propuštěn. "S ohledem na jeho nízkou míru účasti na vytýkané trestné činnosti se nedomníváme, že by vazební řízení mělo smysl nebo bylo důvodné," řekl Šuhaj. Další informace podle něj není možno poskytnout, protože případ je v raném stádiu a motivace obviněných i další okolnosti se teprve zjišťují.

Dřevěný kostel Božího těla v Gutech pocházel z 16. století. Byl cennou památkou s mnohým původním vybavením a obrazy z první poloviny 16. století. V letech 2012 až 2014 byl zrekonstruován za 4,3 milionu korun. Hmotné škody půjdou podle předběžných odhadů do desítek milionů korun, historická ztráta je ale nevyčíslitelná.

Záhy po požáru se začalo uvažovat o obnově kostela. Většinu nákladů by měla pokrýt pojistka, o další náklady je připraveno podělit se ministerstvo kultury a město, připravuje se také veřejná sbírka a počítá se s příspěvkem vlastníka památky, tedy místní farnosti.

Požár zničil před 15 lety rovněž dřevěný kostel svaté Kateřiny z 16. století v Ostravě-Hrabové. Způsobila ho závada na elektroinstalaci. Na jeho místě pak vznikla přesná kopie.