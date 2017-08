Praha - Fotbalisté Slavie nastoupili do odvety 4. předkola Ligy mistrů proti APOELu Nikósie bez kapitána Milana Škody. Reprezentační útočník na poslední chvíli vypadl ze základní sestavy kvůli viróze a v zahajovací jedenáctce ho nahradil Nizozemec Mick van Buren.

Do sestavy se vrací nejzvučnější letní posila Danny. Portugalský ofenzivní záložník doléčil zranění a nastoupí po dvouzápasové pauze. Stále mimo hru naopak zůstává stoper Simon Deli, na pozici středního obránce tak opět nastoupí Michael Ngadeu.

Zápas v Edenu se hraje od 20:45 a Pražané se v něm snaží smazat ztrátu 0:2 z prvního duelu. Pokud by se jim to povedlo, oslavili by druhý postup do základní skupiny Ligy mistrů v historii.

Základní sestava Slavie: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Ngadeu, Bořil - Souček - Danny, Hušbauer, Rotaň, Stoch - Van Buren.