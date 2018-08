Praha - Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR dnes vyhlásil stávkovou pohotovost. Chce, aby vláda dodržela slib o plošném desetiprocentním růstu platů v oboru od příštího roku. Dalším krokem bude podle předsedkyně svazu Dagmar Žitníkové výzva zaměstnancům v nemocnicím, aby začali dodržovat počet hodin přesčasů daný zákoníkem práce. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na krok odborů reagoval slovy, že se nenechá zatlačit do kouta. Premiér Andrej Babiš (ANO) vystoupení odborářů označil za vyhrožování, jednat s nimi nehodlá. Se stávkovou pohotovostí nesouhlasí také soukromí lékaři. Vyzvali vládu, aby tlaku odborů nepodlehla.

"Důvodem vyhlášení stávkové pohotovosti je neúspěšně probíhající jednání o zvyšování platů a mezd a nedodržení dříve daných slibů. V praxi se dál prohlubuje personální krize, která už ohrožuje rozsah a kvalitu poskytované péče," uvedl svaz na dnešní tiskové konferenci. "Určitě všechny ostatní kroky budeme koordinovat s ostatními odborovými svazy," dodala Žitníková. Svaz chce také poslat do nemocnic inspektoráty práce, aby zkontrolovaly dodržování počtu přesčasů a limitů pro zvedání těžkých břemen. "Stokilového pacienta by neměla zvedat jedna sestra, ale šest," vysvětlila Žitníková.

Odbory připomněly, že desetiprocentní růst po příští tři roky jim už v roce 2016 přislíbila bývalá koaliční vláda ANO, ČSSD a KDU-ČSL. V květnu jednali se současným premiérem a ministrem zdravotnictví. Odbory po jednání tvrdily, že jim navýšení přislíbil, ten ale řekl, že jim jenom vyjádřil podporu. Jednání musí podle Žitníkové být hotová do poloviny října, před vydáním úhradové vyhlášky pro příští rok.

17.08.2018, 14:12, autor: Tomáš Helma, zdroj: ČTK

Vláda navrhuje zvýšení sumy na platy o šest procent a tarifů o dvě procenta. Víc by si měli přilepšit učitelé a hůř placené profese. Zdravotníci by měli podle plánů kabinetu dostat nejspíš o čtyři či pět procent víc. "Plošné navýšení rozhodně nevyřeší personální krizi ve zdravotnictví, pouze prohloubí rozdíly mezi nízko příjmovými a vysoko příjmovými skupinami zdravotníků," dodal ministr. Podle odborů to ale zaměstnanci vnímají jako velkou křivdu.

Podle odborů je problémem rozdíl mezi platy v příspěvkových organizacích a mzdami v nemocnicích, které jsou obchodními společnostmi. Podle předsedkyně svazu Dagmar Žitníkové jsou rozdíly až 58 procent. Podle údajů z května letošního roku, které odbory prezentovaly, bere například všeobecná sestra ve státní nemocnici o pět až 56 procent víc podle délky praxe, sanitář o 10 až 40 procent.

"V obchodních společnostech je vyjednávání nelehké. Finance někde použili na něco jiného než mzdy. V některých nemocnicích byla kvůli tomu i stávková pohotovost," vysvětlila místopředsedkyně svazu Ivana Břeňková. Peníze, které nejsou přímo v úhradové vyhlášce se podle ní k zaměstnancům nedostanou nebo dostanou až v průběhu roku.

Odborový svaz odeslal otevřený dopis premiérovi Andrejovi Babišovi (ANO). Žádá, aby zajistil peníze na desetinový růst tarifů. "Oceňujeme, že záměr zvýšit zvláštní příplatek na práci ve směnách, ale chceme, aby byl navýšen na stejnou částku všem profesím nelékařských zdravotních pracovníků," uvádí v něm. Příplatek se v současné době týká jen zdravotních sester, které pracují bez odborného dohledu o 3000 korun, ostatní mají o tisíc korun nižší. Problém také podle odborů je, že se příplatek nevztahuje na zdravotnickou záchrannou službu.

Ve zdravotnictví pracuje asi 260.000 lidí, v sociálních službách kolem 100.000. Nejvíce, asi 80.000, je zdravotních sester, jejichž hrubý plat byl loni ve státní sféře byl průměrně 36.000 korun, v nestátní 24.200 korun. Podle odborů nastoupí do zdravotnictví jen třetina absolventů zdravotnických škol, další třetina obor brzy opustí.

Ministerstvo zdravotnictví: Platy sester loni rostly o 12 procent

Platy sester rostly podle analýzy ministerstva zdravotnictví loni o 12 procent místo slíbených 10 procent. Příští rok nemocnice dostanou celkové úhrady o pět procent vyšší než loni, podle ministra Vojtěcha je na nich, na co je použijí a na odborech, co si s jejich managementy vyjednají. Navíc dostanou nemocnice 4,7 miliardy na zvýšení příplatků za směnnost. Odbory ve zdravotnictví a sociální péči dnes vyhlásily stávkovou pohotovost, žádají plošné navýšení o 10 procent i v příštím roce. Premiér Babiš iDNES.cz řekl, že odměňování bude cílené tam, kde je potřeba.

"Stávkovou pohotovostí se mě snaží odbory zatlačit do kouta, ale to na mě neplatí," řekl dnes novinářům ministra. Letos poprvé se na rozdělení peněz za zdravotní pojišťovny se všemi segmenty dohodly, úhradová vyhláška je hotová, a není proto podle něj prostor pro další změny. "Nátlaková akce není na místě, je to spíš politická akce," dodal.

Zdravotní sestry podle něj dostaly za posledních pět let 30 procent k platům navíc, což je nejvíc ze všech zdravotnických profesí. Přesto jich aktuálně v nemocnicích chybí kolem 3000. Podle ministra není problém jen o penězích, uvažuje proto i o dřívějším odchodu do důchodu nebo výsluhách za odpracované roky jako mají vojáci či policisté. "Sestry celou dobu hovořily o tom, že největší problém je aktuálně ve směnném provozu - zejména ses sestrami u lůžek a sanitáři," uvedl ministr.

O růstu o 30 procent v posledních letech hovoří i Babiš. "Nárůst bude pokračovat i v příštím roce. Do českého zdravotnictví půjde rekordních 320 miliard korun. To je o 20 miliard víc než letos a z toho 13 miliard dostanou jen nemocnice. Tento objem peněz umožňuje navýšení platů všem zdravotníkům, a to až o 10 procent. Odměňování však bude cílené tam, kde je to nejvíce potřeba," řekl Babiš serveru iDNES.cz.

Pro příští rok se příplatky za práci ve směnném provozu zvýší o 5000 korun pro sestry u lůžek a o 2000 korun pro sanitáře a další nižší personál. Podle ministra je to reálný růst platu o 15 a 10 procent. "Protože nejpalčivější situace je u sester ve směnném provozu, zvyšujeme jim příplatek za směnnost o 5000 korun měsíčně, což znamenaná meziroční nárůst 15 procent," uvedl Babiš.

Zdravotnictví bude mít příští rok k dispozici 320 miliard korun, což je o 20 miliard víc než letos. "Přesto, že jsme řekli, že chceme peníze rozdělovat rovnoměrně, i tak jde nejvíce peněz do nemocnic," uvedl ministr s tím, že dostanou navíc 13 miliard korun.

Odbory trvají na tom, že jim v roce 2016 desetiprocentní plošný růst platů v oboru přislíbila tehdejší vláda. Znovu ho podle nich potvrdil Babiš letos v květnu, podle Babiše ale nešlo o vládní slib, ale o vyjádření podpory v jejich jednání s vedeními nemocnic.

Ministr deklaroval, že je připravený s odbory jednat a pomoci jim získat od vedení nemocnic příplatek za směnnost. „Poukazují na to, že v akciových společnostech to bude složitější, protože na ně nemáme dopad,“ řekl. Přesto chce nechat rozdělení pěněz hlavně na managementu nemocnic.

"Oni jsou zodpovědní za řízení nemocnice a nejlépe znají její individuální potřeby. Pokud nemocnici chybí personál, musí ho ředitel lépe zaplatit. Pokud mají nedostatečnou infrastrukturu, musí ji modernizovat. Každého trápí něco jiného a nemá smysl prosazovat v každé nemocnici jedno jediné univerzální řešení," dodal ministr. Plošné odměňování je podle něj demotivační a prohloubí rozdíly mezi zaměstnanci s nízkými a vyššími příjmy.

Vláda navrhuje zvýšení sumy na platy ve veřejné sféře příští rok o šest procent a tarifů o dvě procenta. Víc by si měli přilepšit učitelé a hůř placené profese. Zdravotníci by měli podle plánů kabinetu dostat nejspíš o čtyři či pět procent víc.

Soukromí lékaři nesouhlasí se stávkovou pohotovostí odborů

Koalice soukromých lékařů (KSL) a Sdružení soukromých gynekologů (SSG ČR) nesouhlasí se stávkovou pohotovostí zdravotnických odborů. Obě organizace soukromých lékařů vyzvaly premiéra Babiše a ministra zdravotnictví Vojtěcha, aby tlaku odborů nepodlehli. Sdělily to ČTK v tiskové zprávě.

Pokud by vláda rozhodla o navýšení platů a mezd ve zdravotnictví z jiných zdrojů, než je zdravotní pojištění, budou soukromí lékaři a gynekologové požadovat růst příjmů u všech poskytovatelů zdravotnické péče, tedy nejen v lůžkových zařízeních. "Upozorňujeme vládu ČR, že za spravedlnost v rozdělování peněz jsme připraveni bojovat podstatně tvrději, než tomu bylo dosud," uvedli zástupci soukromníků.

Podle zástupců KSL a SSD ČR může dohodnuté navýšení úhrad zdravotní péče pro rok 2019 pokrýt i požadavek odborů na růst ohodnocení zaměstnanců o deset procent. Domnívají se, že by se proto nyní odbory měly soustředit na kolektivní vyjednávání o platech v jednotlivých nemocnicích.

"Skutečné řešení problému může přinést pouze systémová změna v podobě optimalizace sítě zdravotnických zařízení, restrukturalizace lůžkového fondu a racionalizace procesů poskytování zdravotní péče," uvedli zástupci soukromých lékařů.

Porovnání mezd a platů v nemocnicích v květnu 2018:

Profese Mzda Plat Rozdíl (v Kč) Rozdíl (v %) všeobecná sestra - JIP 24.500 - 30.500 33.030 - 39.220 7410 - 12.110 26,5 - 46 % dětská sestra 26.800 - 29.250 32.430 - 38.410 4830 - 11.610 17,5 - 43 % praktická sestra 19.320 - 22.100 21.660 - 24.970 2340 - 2870 12 - 13 % ošetřovatelka 13.270 - 18.900 19.840 - 26.070 3540 - 7716 22 - 56 % sanitářka 13.135 - 18.810 18.470 - 20.780 1970 - 5335 10 - 41 % všeobecná sestra 22.006 - 29.786 25.700 - 35.890 1200 - 12.464 5 - 56 % porodní asistentka 20.940 - 29.690 32.430 - 37.210 6230 - 13.790 20 - 66 % fyzioterapeut 25.920 - 27.000 30.740 - 40.710 4290 - 13.710 16 - 50 % kuchařka 14.200 - 18.730 19.440 - 21.040 1010 - 5240 5 - 37 % uklízečka 14.200 - 14.450 14.290 - 15.030 90 - 630 0,6 - 4,5 %

zdroj: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR