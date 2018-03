Ol Pejeta/Dvůr Králové nad Labem - Zdravotní stav a aktivita posledního žijícího samce nosorožce severního bílého Sudána se za poslední týden zlepšily. Vyráží na procházky do výběhu o rozloze několika hektarů. ČTK to dnes řekl vedoucí mezinárodních projektů dvorské zoo Jan Stejskal, který je s ošetřovateli v rezervaci Ol Pejeta v Keni v úzkém kontaktu. Koncem února u přibližně pětačtyřicetiletého Sudána došlo k výraznému zhoršení zdravotního stavu a začalo se uvažovat o utracení.

"Akutní stav, kdy se po určitou dobu nezvedal, ustoupil. Nyní je běžně schopen se projít po svém velkém výběhu. V posledních dnech jeho aktivita opět vzrostla a také se u něho zlepšila chuť k jídlu," řekl ČTK Stejskal.

Zdravotní stav vzácného zvířete, které patří ZOO Dvůr Králové nad Labem a od roku 2009 žije v Keni, nepřetržitě sleduje tým odborníků. "Jeho zdravotní stav kolísá asi tak poslední rok a půl. V současné chvíli to vypadá, že se trochu zvedl. Po pravdě řečeno, jeho zdravotní stav po každém zlepšení už ale bývá horší než ten předchozí. Nedosáhl zatím takového stavu, v jakém byl před posledním zhoršením," řekl Stejskal.

Sudánův zdravotní stav se začal komplikovat na konci roku 2017, kdy se mu na pravé zadní noze rozvinula infekce související s jeho vysokým věkem. Po léčbě se jeho stav v lednu zlepšil a do poloviny února se znovu normálně pohyboval a k normálu se vrátily i jeho stravovací návyky.

Koncem února se však u Sudána projevila další infekce, hlubší a přímo pod tou původní. Po zásahu veterinářů v Ol Pejetě v posledních dnech infekce ustoupila. "Rána není stále úplně doléčená, ale je zřejmé, že se mu ulevilo. Sudán je už v takovém věku a v takovém zdravotním stavu, že k jeho úplnému uzdravení už zřejmě nedojde. S kolegy se snažíme najít nejlepší postup, jak mu podzim života ulehčit. To se v poslední době daří," řekl ČTK Stejskal. Sudán od března 2017 dostává léky na utišení bolesti. "Vzhledem k věku a jeho dlouhodobému zdravotnímu stavu nelze předpokládat, že tady bude s námi dalších několik let. Poctivé je říci, že ve volné přírodě by takové zvíře už uhynulo," dodal.

Dvorská zoo na konci roku 2009 poslala do keňské rezervace Ol Pejeta čtyři severní bílé nosorožce. Odborníci věřili, že v přirozeném prostředí by se mohla zvířata rozmnožit. Po přesunu se zlepšil zdravotní stav zvířat, u obou samic se postupně zlepšily hormonální cykly, a pravidelně se pářily. Později ale v jejich hormonálních cyklech nastal útlum. V říjnu 2014 v rezervaci stářím uhynul samec Suni, podle odborníků zřejmě poslední severní bílý samec, který se mohl zapojit do přirozené reprodukce.

V keňské rezervaci Ol Pejeta nyní žijí samice Nájin a její dcera Fatu. Kromě Suniho v posledních letech uhynula řada dalších, v zajetí chovaných severních bílých nosorožců.

Podle Světového fondu na ochranu přírody (WWF) žilo ještě v roce 1960 na Zemi více než 2000 kusů severního poddruhu bílého neboli tuponosého nosorožce. O 20 let později, v roce 1980, žilo kvůli útokům pytláků už jen 15 zvířat.