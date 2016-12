Praha - Zdravotní problémy s pravým kolenem rychlobruslařky Martiny Sáblíkové ještě definitivně neodezněly, trojnásobná olympijská vítězka se už ale pomalu vrací do plného tréninku. Kvůli potížím s přetíženým úponem omezila svůj program na závodech Světového poháru v Astaně a Heerenveenu na začátku měsíce, v minulých dnech však v Collalbu už jezdila na ledě.

"Hlavně před startem v Heerenveenu jsem měla asi deset dní volno, pak další tři čtyři. Pak už jsem začala volně bruslit a jezdila na kole," řekla Sáblíková na dnešním setkání s dětmi, které pořádal jeden z jejích sponzorů. "Koleno se zlepšuje, i když to jde pomalu a nevím, jak dlouho to ještě bude trvat do stoprocentního stavu. Věřím ale, že to bude brzy dobré," uvedla devětadvacetiletá rychlobruslařka.

S dětmi si i lehce zacvičila, takže koleno vyzkoušela. "Měla jsem ale trochu strach, abych se při dřepech zvedla. Před týdnem mi ještě dělaly problém. Jsem ráda, že jsem je udělala. Ověřila jsem si, že se koleno zlepšilo," pousmála se Sáblíková.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka trénuje i proto, že v lednu ji čeká mistrovství Evropy ve víceboji a v únoru poté světový šampionát. "Takže už něco dělat musím. Kolenu se ale věnujeme každý den a už to skoro nebolí ani na bruslích. Bohužel jsou ale aktivity, při kterých to pořád cítím," řekla Sáblíková, která zatím úplně vynechává rozjezdy.

Kontinentální mistrovství se v Heerenveenu uskuteční od 6. do 8. ledna, Sáblíková ale nevyloučila, že by šampionát vynechala. "Zatím se na Evropu chystám, ale už jsme se bavili i o možnosti, že bych nejela. Na rozhodnutí je dost času, odjíždět bychom měli 2. ledna," podotkla.

Sáblíková se do Česka vrátila ze soustředění v Collalbu v úterý a na 2. svátek vánoční odjede do Itálie zpět. Vánoce si užije doma s rodinou. "Už mám i většinu vánočních dárků, i když ještě něco dokupovat budu," uvedla rodačka z Nového Města na Moravě, která už řadu let dárky objednává hlavně přes internet. "Něco by mělo ještě přijít, tak snad to bude v pořádku. Oblečení ale radši vybírám v obchodech," doplnila.

Velkou radost jí udělalo počasí na Vysočině. "Po třech nebo čtyřech letech to působí vánočně, protože ve Žďáře máme sníh. Sice je to poprašek, ale když se rozsvítí všechna světla, vypadá to hezky. Když jsem v minulých letech přijížděla, tak jsem si říkala, že to vypadá jako v listopadu. Teď je to krása a člověk si hned řekne: 'Jé, Vánoce jsou tady'," dodala Sáblíková.