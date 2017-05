Paříž - Zdravotní stav kapitána hokejové reprezentace Jakuba Voráčka, který nedohrál zápas s Finskem, by neměl být vážný. Hvězda Philadelphie odstoupila z třetího českého duelu na turnaji po první třetině poté, co jej předtím narazil na mantinel Oskar Osala. Trenér Josef Jandač po utkání uvedl, že věří, že ve čtvrtek proti Norsku by mohl Voráček opět hrát.

"Zprávy o jeho stavu zatím nemáme. Necítil se dobře, tak jsme ho stáhli a nechtěli jsme ho zbytečně přetahovat. Je začátek turnaje. Máme dva dny volno, tak si vorazí a uvidíme," řekl Jandač po výhře 4:3 po samostatných nájezdech. "Voras si vorazí," doplnil s úsměvem.

Osala fauloval Voráčka v sedmé minutě a dostal trest dvě plus deset minut za naražení na mantinel. Český útočník se poté ještě vrátil do hry, do druhé třetiny už ale nenastoupil a v zápase tak zvládl jen sedm střídání a 5:31 minuty. "Věříme, že bude připravený na další zápas," uvedl Jandač.