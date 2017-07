Praha - Češky a Češi, kteří na dovolené v cizině utrpěli úraz a museli si zaplatit ošetření, by mohli po návratu získat aspoň část peněz od své zdravotní pojišťovny. Výše náhrady bude záviset na tom, jestli se případ stal v EU či mimo ni a jestli pomoc poskytlo veřejné či soukromé zařízení. ČTK to sdělil mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Oldřich Tichý. Refundaci poskytuje nejen VZP, ale podle zákona všechny zdravotní pojišťovny.

"Bohužel je pravděpodobné, že nahrazená částka bude ve srovnání se zaplacenou výrazně nižší. Proto také doporučujeme i při sebekratším výletu do ciziny uzavřít cestovní pojištění," uvedl Tichý.

Ve veřejném zařízení v EU by pacient měl dostat po předložení evropského průkazu zdravotního pojištění ošetření za stejných podmínek jako místní. Platil by jen tehdy, pokud by byla spoluúčast. Péči by uhradila tamní zdravotní pojišťovna a vyúčtovala by ji klientově české pojišťovně. Pokud by turista či turistka evropský průkaz s sebou neměli, museli by ošetření zaplatit. Po návratu z dovolené pak mohou po své zdravotní pojišťovně žádat náhradu. Ta by se stanovila podle zahraničních tarifů. Kdyby si klienti vybrali proplacení podle českých cen, dostali by peníze rychleji, podotkl Tichý.

Ale i při ošetření v soukromém zařízení, které nemá se zdravotními pojišťovnami smlouvu, může člověk po návratu do Česka požádat o refundaci. Dostane od své zdravotní pojišťovny ale jen tolik, kolik by uhradily pojišťovny za péči v Česku. "Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění má pojištěnec nárok na náhradu nákladů, které vynaložil na zdravotní služby čerpané v jiném členském státě EU, pokud jde o zdravotní služby, které by byly při poskytnutí na území ČR hrazeny ze zdravotního pojištění," uvedl Tichý.

Bližší informace poskytují klientská pracoviště zdravotních pojišťoven, na jejich webových stránkách bývají formuláře žádostí. Nutné je také doložit potvrzení o úhradě péče a zahraniční lékařské zprávy s českým překladem.

Odborníci upozorňují, že náklady na ošetření v cizině, pobyt v nemocnici, spoluúčast či převoz do vlasti bývají dosahují statisíců. Zdravotní pojišťovny je neuhradí. Experti proto radí uzavřít "kvalitní cestovní pojištění".

"To vždy poskytuje asistenční služby, hradí veškeré výlohy na léčení včetně místních zákonných spoluúčastí, případné výlohy na drobná ošetření proplácí v co nejkratším termínu po předložení účtů, vztahuje se i na repatriaci či převoz tělesných ostatků ze zahraničí a poskytuje ochranu i v případě dalších rizik, jako je zrušení cesty či odpovědnost za škody," shrnuli experti z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.