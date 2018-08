Praha - Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče dnes vyhlásí stávkovou pohotovost. Podle pozvánky zaslané médiím by to měl dnes v 10:00 oznámit na tiskové konferenci, ze které ČTK odvysílá živé video. Odborům vadí, že vláda nechce pro příští rok plošně přidat požadovaných deset procent k tarifním platům. Ta navrhuje šestiprocentní nárůst částky na platy, navýšení by ale nebylo rovnoměrné.

Víc by si podle vlády měli přilepšit učitelé a hůř placené profese, nejnižší dvouprocentní tarifní růst by měli mít policisté či vojáci. Konkrétně chce vláda projednat navýšení platů ve veřejné sféře do konce září, kdy musí návrh na hospodaření v příštím roce odevzdat Sněmovně.

Ve zdravotnictví pracuje asi 260.000 lidí, v sociálních službách kolem 100.000. Nejvíce, asi 80.000, je zdravotních sester, jejichž hrubý plat byl loni ve státní sféře byl průměrně 36.000 korun, v nestátní 24.200 korun.

Živý videopřenos z TK zdravotnických odborů:

Desetiprocentní růst platů všech veřejných zaměstnanců požaduje zejména Českomoravská konfederace odborových svazů. Její požadavky podporuje i vládní ČSSD, kritizují ho naopak podnikatelé. Podle nich neodpovídá očekávanému růstu příjmů státu a platy by se měly zvyšovat podle výkonu.

Ve veřejných službách a správě loni pracovalo přes 634.700 zaměstnanců. Průměrný hrubý plat dosáhl 31.968 korun. Polovina pracovníků vydělávala víc než 29.840 korun hrubého. Částky jsou vyšší než v soukromém sektoru.