Kangnung - Nikola Zdráhalová skončila osmá při olympijské premiéře závodu s hromadným startem rychlobruslařek. Zvítězila Japonka Nana Takagiová, která už má zlato ze stíhačky a ve finiši dnes porazila domácí favoritku Kim Po-num. Nizozemskou rychlobruslařskou velmoc zachraňovala třetím místem Irene Schoutenová.

Jednadvacetiletá Zdráhalová je nejmladší z tria českých rychlobruslařek na hrách a už dnes se o ní hovoří jako o velké naději pro příští hry za čtyři roky v Pekingu. Takticky skvěle zvládla závěr semifinálové jízdy, kterou dokonce vyhrála.

Ve finále však na ni byl závěr příliš rychlý a dvě kola před koncem nezachytila nástup sedmičlenné skupiny. Přesto za sebou nechala několik mnohem zkušenějších soupeřek včetně nejúspěšnější rychlobruslařky všech dob Němky Claudie Pechsteinové nebo trojnásobné mistryně světa Američanky Heather Bergsmaové.

"Chtěla jsem se soustředit na poslední spurt, ale hodina pauzy mezi semifinále a finále byla hodně málo. Říkala jsem si, že už nemám, co ztratit. Přinejhorším skončím šestnáctá. Ale protože jsem dokázala sebrat bod, byla jsem v Top 10," řekla Zdráhalová, která litovala, že nedokázala zareagovat na nástup soupeřek poté, co na prémii získala bod. "Měly to rozjeté a jak člověk dobře nezareaguje, už to nestihne," uvedla.

Závod s hromadným startem je novinkou v olympijském programu, v níž rychlobruslařky nebojují s časem, ale přímo se soupeřkami a o tvrdé souboje a pády není nouze. O tom se na vlastní kůži přesvědčila mistryně světa z roku 2016 Kanaďanka Ivanie Blondinová, která pohřbila naděje po pádu už v semifinále a ani získaný bod za dílčí sprint ji nezachránil.

Rychlobruslařky musely během devadesáti minut absolvovat dva šestnáctikolové závody, tedy celkem téměř 13 kilometrů na dráze. Každé čtvrté kolo končilo sprintem o body, které byly důležité pro postup do finále. V něm už bylo pro medaile rozhodující jen pořadí v cíli.

Zdráhalová, pro niž to byl už čtvrtý start v Kangnungu, nemá takovou absolutní rychlost jako sprinterské specialistky a ve svém semifinále na průběžné body nedosáhla. Závěr jízdy, v němž potřebovala dojet do třetího místa, však zvládla na jedničku a cílem projela bezpečně první. Hlavní favoritky už v té době měly díky získaným bodům postup jistý a závěr vypouštěly.

"Taktika byla, že si musím pohlídat lidi, co byli za mnou. Polku, Bělorusku, Korejku nebo Estonku. Věděla jsem, že když nevezmou body, tak je v konci porazím. Když ale měly body, tak jsem si říkala, že je to špatné. Pak to ale Holanďanka rozjela, tak jsem si řekla, že to půjde," uvedla Zdráhalová.

Finále už se jelo bez taktizování při bodovaných sprintech. Rychlobruslařky nechaly v klidu sbírat body Estonku Saskii Alusaovou a dvě kola před cílem rozjely raketový finiš. Zdráhalová, která poslední bodový sprint čtyři kola před koncem projela na třetím místě, do sedmičlenného vláčku nestihla naskočit. Získaný bod jí ale vynesl osmé místo.

Do cílové rovinky vjížděla na první pozici Nizozemka Schoutenová, mistryně světa z roku 2015, ale dravější závěr měly její asijské soupeřky. Domácí Kim Po-num, která tady loni slavila titul, se ke zklamání zaplněného hlediště musela sklonit před Japonkou Nanou Takagiovou. Ta do rodinné sbírky se sestrou Miho přidala už pátou medaili a jako první japonská sportovkyně získala druhé olympijské zlato.

Martina Sáblíková se bojům s ostrými lokty na dráze vyhýbá. V Kangnungu měla možnost startovat z pozice náhradnice, ale omluvila se kvůli problémům se zády. "Zvažovaly jsme to i s tím, že bych zkusila pomoct Niky, ale dvakrát šestnáct kol bych nezvládla. Nikde taky není napsané, že bych do finále postoupila," řekla Sáblíková.

Zklamání korejským fanouškům vzápětí vynahradil I Sung-hun triumfem v mužském závodě s hromadným startem. Pro hostitelskou zemi získal už páté zlato, ale první na dlouhé dráze. Stříbro vybojoval nečekaně Bart Swings a byla to teprve šestá medaile pro Belgii na zimních olympijských hrách v historii. Sousedé veleúspěšného Nizozemska se naposledy radovali v roce 1988 v Naganu a zásluhu na tom tehdy měl také rychlobruslař - Bart Veldkamp.

Závod s hromadným startem:

Muži: 1. I Sung-hun (Korea) 60, 2. Swings (Belg.) 40, 3. Verweij (Niz.) 20, 4. Wenger (Švýc.) 11, 5. Thorup (Dán.) 8, 6. Heidegger (Rak.) 6, 7. Michajlov (Běl.) 1, 8. Čong Če-won (Korea) 1, 9. Mantia (USA) 0, 10. Contin (Fr.) 0.

Ženy: 1. N. Takagiová (Jap.) 60 b., 2. Kim Po-num (Korea) 40, 3. Schoutenová (Niz.) 20, 4. Alusaluová (Est.) 15, 5. Li Tan (Čína) 6, 6. Zujevová (Běl.) 3, 7. Lollobrigidaová (It.) 1, 8. Zdráhalová (ČR) 1, 9. Zlotkowská (Pol.) 1, 10. Kuo Tan (Čína) 0.