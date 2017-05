V areálu polabského skanzenu v Přerově nad Labem na Nymbursku natáčel 29. května režisér Zdeněk Troška (vlevo) novou pohádku Čertoviny. Vpravo je herec Richard Jaroslav Müller. Pohádka půjde do kin 5. ledna.

V areálu polabského skanzenu v Přerově nad Labem na Nymbursku natáčel 29. května režisér Zdeněk Troška (vlevo) novou pohádku Čertoviny. Vpravo je herec Richard Jaroslav Müller. Pohádka půjde do kin 5. ledna. ČTK/Šimánek Vít

Přerov nad Labem (Nymbursko) - Režisér Zdeněk Troška natáčí ve skanzenu v Přerově nad Labem na Nymbursku pohádku Čertoviny. V Přerově n.L. budou filmaři čtyři dny, poté budou pokračovat mimo jiné v zámeckém parku v Dobříši nebo na hradě Velhartice. Nová pohádka půjde do kin 5. ledna příštího roku. Troška dnes ČTK řekl, že Čertoviny se podobají jeho pohádce Princezna ze mlejna.

Dva nešikovné čerty Popeláka a Uheláka pošle vládce pekel za trest do světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši. Jejich úkol se jim však od počátku nedaří - než aby lidi sváděli k hříchům, tak jim neúmyslně pomáhají. V přestrojení za čeledíny se dostanou na statek a zdá se, konečně budou mít úspěch. Vypočítavý sedlák totiž chce dceru Haničku provdat za nafoukaného statkáře. Hanička však miluje čeledína Jana, a aby vše dobře dopadlo, je potřeba vzít na pomoc pekelné síly.

"Je to pohádka, která navazuje na tradici těch hezkých, klasických, starých českých pohádek, také se snažíme to udělat v takovém tom starém stylu české klasické pohádky. Napsali jsme ji s Markem Kališem ve stylu těch pošumavských, jihočeských báchorek a povídaček, takže je to pohádka, kde bude krásná krajina, krásní lidé, krásný folklor," řekl Troška.

Do Přerova nad Labem dorazil štáb dnes a zůstane tam čtyři dny. Podle Trošky je dnes pátý natáčecí den, před Přerovem už štáb pracoval v zábavním areálu Peklo v obci Čertovina na Chrudimsku nebo ve skanzenu v Třebízi na Kladensku. Po natáčení v zámeckém parku v Dobříši a na hradě Velhartice se štáb přesune do jižních Čech, do okolí Volyně, Bavorova a Vodňan. Natáčení podle Trošky potrvá 29 dní, poté budou následovat postprodukční práce.

Zdeněk Troška se k čertům se vrací poněkolikáté - ať to byly pohádky Z pekla štěstí, Čertova nevěsta či milovaný čert z Princezny ze mlejna.

Lucifera v Čertovinách ztvární Karel Dobrý, Haničku Sara Sandeva, jejího milého Jana Richard Müller, sedláka Oldřich Navrátil, statkáře Jaromír Nosek a selku Andrea Hoffmannová. Ve filmu se objeví i Jakub Prachař. "Já hraji velice složitou postavu, nebylo to jednoduché si to propracovat. Začínám jako čert, ale potom se dostávám na zemi a stávám se lidskou bytostí, ale se zkušenostmi toho čerta, takže tam dochází k zajímavým psychologickým posunům," řekl ČTK Prachař.

Čertoviny vznikají v produkci společnosti Fénix Film producentek Dany Volákové a Michaely Flenerové. Hlavním partnerem je televize Prima.