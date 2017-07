Praha - Sportovní organizace dosud letos dostaly na neinvestičních dotacích zhruba 1,4 miliardy korun, zbývající přibližně tři miliardy by měly obdržet během července a srpna. Po schůzce s ministrem školství Stanislavem Štechem (za ČSSD) a představiteli sportovních svazů to řekl novinářům premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Kvůli hladšímu rozdělování financí by měla vzniknout expertní skupina, která by do roku 2018 upravila současná pravidla.

"V tuto chvíli je 1,4 miliardy již na účtech, intenzivně se pracuje na tom, aby další prostředky byly vyplaceny během července a srpna," řekl novinářům Sobotka. Částka se podle něj týká všech deseti programů, které mají sportovní organizace v Česku k dispozici v rámci neinvestičních dotací.

Podle Štecha je množství přidělených peněz zatím výrazně vyšší než loni, zpoždění je ale přesto zcela evidentní. Expertní skupina by měla zajistit, aby se situace za rok neopakovala. "Měli by v ní být silně zastoupeni představitelé sportovního prostředí a pracovat na úpravě pravidel, jak by měl být financován sport v roce 2018 a dále. Je to výhledová věc, ale nesnese to odkladu," řekl ministr.

Zpoždění podle politiků nezpůsobila jen dotační aféra kolem bývalé náměstkyně Simony Kratochvílové a tehdejšího předsedy fotbalového svazu Miroslava Pelty. Vliv měly také kontrolní závěry Nejvyššího kontrolního úřadu a vnitřní audity ministerstva, ale také fakt, že se peníze začaly rozdělovat přímo mezi jednotlivé instituce pracující s mládeží. Podle Štecha se kvůli tomu muselo přesunout šest zaměstnanců v rámci ministerstva.

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval ocenil, že se od Štechova červnového nástupu do čela ministerstva zlepšila komunikace. "Také se významně personálně posílil odbor sportu, což byl dlouhodobě problém," řekl. Problém s financemi by se měl vyřešit nejpozději do dvou měsíců, pokud se podaří dodržet dnešní dohodu. Potíže podle Kejvala mají hlavně zimní sporty, kterým již skončila sezona. Dodal, že například lyžařský svaz řeší zhruba dvacetimilionový splatný úvěr.

ČOV nebo Česká obec sokolská (ČOS) dosud letos nedostaly ani korunu. Starostka ČOS Hana Moučková si hodně slibuje od expertní skupiny. "Možnost zasáhnout do přípravy metodiky čerpání dotací vidím jako velmi významnou," řekla. Předseda Sdružení sportovních svazů ČR Zdeněk Ertl upozornil, že řada svazů se musí také přizpůsobit legislativě, některé spolky podle něj dosud nevyhověly požadavkům nového občanského zákoníku.

O dotace z programu V, který je klíčový pro fungování českého sportu, podaly žádosti ve druhém kole i všechny zbývající sportovní svazy, zopakoval dnes Štech. Sportovní svazy původně tvrdily, že podmínky jsou pro ně nesplnitelné, takže velké svazy o peníze v úvodním kole ani nepožádaly.

Podle Štecha ministerstvo dotační podmínky nijak neměnilo, pouze upravilo formulář. "Druhá výzva v tuto chvíli probíhá, během srpna, nejpozději v září, by měly být rozeslány zbylé částky programu V," řekl dnes Sobotka.