Kuala Lumpur - Malajsijské úřady oznámily, že dokončily prohlídku části letiště v Kuala Lumpuru kvůli možné přítomnosti chemické látky, kterou tam byl 13. února otráven bratr severokorejského vůdce. Podle malajsijského ministra zdravotnictví je terminál 2 zcela bezpečný. Podle agentury AP ale od incidentu prošly místem desítky tisíc lidí.

Malajsijské úřady nařídily prohlídku části terminálu v sobotu poté, co v pátek místní policie oznámila, že na těle Kim Čong-nama se našla smrtelně nebezpečná nervová látka VX. To v neděli potvrdil i malajsijský ministr zdravotnictví, podle něhož to vyplynulo z pitvy.

Místo útoku dvou žen na Kim Čong-nama, jemuž byla nebezpečná látka nastříkána do obličeje, bylo až do soboty volně přístupné veřejnosti. Podle agentury AP jím prošly desítky tisíc lidí. Podle ministra zdravotnictví Malajsie nebyl hlášen žádný případ intoxikace kromě zesnulého politikova bratra.

VX je extrémně smrtící látka bez barvy a zápachu, která podle OSN patří mezi zbraně hromadného ničení. Nebezpečná je pro dýchací orgány a v práškové podobě poškozuje kůži. Způsobuje křeče a smrt udušením. Na zabití stačí deset miligramů látky v práškové podobě; to podle expertů odpovídá pár zrnkům soli.

Látka je považována za ještě nebezpečnější než nervový plyn sarin, který byl použit například v tokijském metru při útocích v roce 1995. Zatímco sarin se odpaří, v případě VX může trvat dny i týdny, než vyprchá.

"Policie prohledala tři zóny: místo útoku, toalety, kde si podezřelé z útoku myly ruce, a cestu k zdravotnickému centru letiště," uvedla mluvčí policie. Konstatovala, že oblast terminálu 2 "není kontaminována žádnou nebezpečnou látkou".

Kontrolu na části terminálu 2 prováděla řada specializovaných týmů - chemický, biologický, radiologický i jaderný. Ačkoliv látka VX není radioaktivní, byly tam poslány příslušné jednotky z preventivních důvodů, uvedla policie.

Malajsijský ministr zdravotnictví dnes rovněž řekl, že stále nejsou závěry testů jedné z útočnic, Indonésanky, která po atentátu trpěla zvracením a mohla tudíž být rovněž intoxikována.

Kim Čong-nam byl bratrem současného severokorejského vůdce Kim Čong-una a nejstarším synem bývalého vůdce Kim Čong-ila, za jehož nástupce byl několik let považován. Před smrtí žil dlouhodobě v Macau. Jeho smrt vyvolala diplomatické spory. Jižní Korea z atentátu obvinila severokorejské agenty, což Pchjongjang odmítl a prohlásil, že malajsijské vyšetřování je plné pochybností.