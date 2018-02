Washington - Americká Národní asociace držitelů zbraní (NRA) chce učinit jisté kroky ve snaze předcházet střeleckým masakrům na školách. Dnes to podle agentury Reuters bez dalšího upřesnění prohlásil prezident Donald Trump s tím, že s představiteli vlivné NRA o víkendu jednal. Asociace jakékoli omezení přístupu ke zbraním odmítá, nesouhlasně se vyjádřila rovněž k možnému zvýšení federálního věkového limitu na nákup pušek z nynějších 18 na 21 let.

"Chtějí něco udělat," řekl Trump o činitelích NRA na dnešní schůzce s guvernéry států USA. Podrobnosti ale nezmínil. Uvedl jen, že o víkendu poobědval s viceprezidentem NRA Waynem LaPierrem a hlavním lobbistou asociace Chrisem Coxem. Asociace během předloňských prezidentských voleb Trumpa podpořila.

Trump guvernérům řekl, že neexistuje větší zastánce druhého dodatku americké ústavy, který zaručuje Američanům právo vlastnit zbraň, než je on sám, ale že je nutné zpřísnit prověrky zájemců o střelné zbraně a zabránit psychicky nemocným osobám dostat se ke zbraním. V této souvislosti zmínil i nutnost zlepšení dostupnosti psychiatrické péče.

V reakci na masakr ve škole ve floridském Parklandu, kde před dvěma týdny střelec zabil 17 lidí, se teď v USA vede živá debata o možnostech, jak podobnému krveprolití předcházet. Trump guvernérům řekl, že by do školy během střelby vtrhnul, i kdyby neměl žádnou zbraň. Jeho prohlášení bylo opětovnou kritikou do řad policie, která podle něj masakru nezabránila.