Praha - Fotbalisté Slavie získali tři zahraniční výrazné posily. Úřadující český šampion angažoval před bojem v kvalifikaci Ligy mistrů dva ofenzivní záložníky - dosavadního kapitána Petrohradu Portugalce Dannyho a Turka Halila Altintopa, na testech pak uspěl ukrajinský reprezentant Ruslan Rotaň. Tým úřadujícího mistra naopak opouštějí brankář Jiří Pavlenka, který odchází do Werderu Brémy, a slovenský záložník Jaroslav Mihalík. Trenér Slavie Jaroslav Šilhavý připustil, že příchod zvučných posil je pro něj zázrakem.

"Všichni tito tři hráči jsou přesně tím, co potřebujeme pro současnou etapu. Přicházejí hotové osobnosti a hráči s nejlepšími zkušenostmi z toho, co nás na mezinárodní scéně může potkat. Získáváme špičkové hráče, kapitány svých týmů, u Ruslana dokonce kapitána reprezentace," řekl na tiskové konferenci předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

"Přestože by si zasloužili velký respekt za to, co dokázali, působí mimořádně skromným dojmem, nejsou to žádné nafoukané primadony. I tohle jsme prověřovali," doplnil zástupce čínského vlastníka klubu CEFC. Danny a Altintop se připojí k týmu 5. července na soustředění v Rakousku.

Těsně před dotažením jsou příchody obránce Matěje Chaluše z Příbrami a záložníků Filipa Panáka z Karviné s Danielem Trubačem z Hradce Králové. Tvrdík nevyloučil ještě další posily a potvrdil, že se Slavia zajímá například o Slováka Stanislava Lobotku.

Brankář Jiří Pavlenka naopak přestupuje do Brém a v klubu skončil i slovenský záložník Jaroslav Mihalík, na kterého uplatnila opci Cracovia Krakov.

Třiatřicetiletý Danny po téměř devíti letech skončil v Petrohradu, který ho v roce 2008 vykoupil z Dynama Moskva za 30 milionů eur (tehdy 732 milionů korun) jako nejdražšího hráče ruské ligy. V Zenitu byl kapitánem. Rodák z Venezuely získal tři ruské tituly, dvakrát vyhrál domácí pohár a jednou Superpohár UEFA. Za portugalskou reprezentaci odehrál 38 utkání a vstřelil čtyři branky.

"S Dannym jsme jednali celou noc. Včera mě zamrazilo, když přišla nabídka na pokračování v Rusku v Krasnodaru. Měl nabídky i z dalších klubů," uvedl Tvrdík.

Také Altintopa získala Slavia coby volného hráče. Čtyřiatřicetiletý ofenzivní záložník, jehož bratrem je známější Hamit, v pondělí oficiálně skončil v Augsburgu. Rodák z Gelsenkirchenu nasbíral 38 startů a osm gólů za tureckou reprezentaci. V německé lize Altintop oblékal vedle Augsburgu dresy Frankfurtu, Schalke a Kaiserslauternu, zahrál si i za turecký Trabzonspor. V uplynulé sezoně bundesligy dal šest branek.

"Věřím, že klub poslední jeden či dva roky nastartoval dobrý vývoj a díky tomu si zasloužil i účast v evropských pohárech. Věřím, že to pro mě bude skvělá zkušenost poznat novou zemi a nové město," uvedl Altintop. "Je to obrovská příležitost, když klub může hrát Ligu mistrů. Uděláme všechno pro to, abychom si mohli příští sezonu zahrát proti takovým velkoklubům, jako je Barcelona nebo Real Madrid," dodal.

"Halil měl nabídku, aby prodloužil smlouvu, ale přesto se rozhodl podepsat ve Slavii. Jsem velmi pyšný, že si vybral Slavii. Je to obrovský sympaťák podobně jako Danny nebo Ruslan," dodal Tvrdík.

Pětatřicetiletý Rotaň už byl ve Slavii na testech a zahrál si ve víkendovém přípravném utkání s Žižkovem, kde přispěl proměněnou penaltou k výhře 2:1. Během kariéry až na tříletou epizodu v Dynamu Kyjev nastupoval pouze za Dněpropetrovsk, s nímž v sezoně 2014/15 postoupil do finále Evropské ligy. Zkušený záložník stále patří do kádru ukrajinské reprezentace, za kterou odehrál 93 zápasů a dal osm branek.

Slavia už během letní přestávky získala také slovenského záložníka Jakuba Hromadu ze Sampdorie Janov, stopera Jakuba Jugase ze Zlína a brankáře Jana Laštůvku z Karviné.

Gólman Pavlenka přestoupí ze Slavie do Brém

Reprezentační brankář Jiří Pavlenka přestoupí ze Slavie Praha do Werderu Brémy, kde ještě musí absolvovat vstupní zdravotní prohlídku. Úřadující český mistr podle předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka dostane za pětadvacetiletého fotbalistu částku přesahující tři miliony eur (asi 79 milionů korun).

Tvrdík před dvěma týdny oznámil, že vršovický klub první nabídku Brém na slávistického gólmana odmítl. Poté ale do Edenu přišel brankář Jan Laštůvka po vypršení smlouvy v Karviné a Pavlenka dostal svolení s Werderem jednat.

"Zkoušel jsem ho opakovaně přesvědčit, aby zůstal. Ale bylo zřejmé, že Werder je jeho snem. Chápu, že každý týden takové nabídky nepřicházejí. Nabídka výrazně převyšuje tři miliony eur, je dvakrát vyšší než iniciační nabídka. Je splněn aspoň jeden z těch parametrů, že na Jirkovi vyděláme. Přišel rámcově za deset milionů a odchází za 100. Pomohl k zisku titulu, tahle stopa za ním zůstane," řekl na tiskové konferenci Tvrdík.

"Na druhou stranu raději bych, kdyby zůstal. Ale alternativa k tomu byla nechat hrát v juniorce, udělat z něj slávistického Konatého, nebo ho poslat někam na hostování do českého klubu do doby, než si rozmyslí svou pozici. Po zralé úvaze jsme se rozhodli, že k tomu nepřistoupíme. Sehnali jsme adekvátní náhradu, v Laštůvkovi vidíme minimálně stejně kvalitního brankáře," dodal Tvrdík.

Brémy vidí v Pavlenkovi velký potenciál. "V posledních letech jsme pozorně sledovali jeho vývoj. Šel dobrou cestou, dostal se do národního týmu a v minulé sezoně přispěl k úspěchům Slavie výbornými výkony," uvedl na webu Brém sportovní ředitel Frank Baumann. "Jsme přesvědčeni, že Jiří bude pro náš tým posilou jak po sportovní, tak lidské stránce. Hlavně v uplynulém ročníku ukázal svoje kvality, ale stále má potenciál zlepšovat se," doplnil trenér Werderu Alexander Nouri.

Do Slavie zamířil Pavlenka v lednu 2016 z Ostravy a postupně se vypracoval v jedničku Pražanů. V minulé sezoně výrazně pomohl k titulu a byl zvolen nejlepším brankářem nejvyšší soutěže. Dvakrát nastoupil i za národní tým. V české nejvyšší soutěži odchovanec Baníku odchytal 103 utkání a připsal si 34 čistých kont.

V Brémách se Pavlenka potká s českými hráči obráncem Theodorem Gebre Selassiem a brankářským kolegou Jaroslavem Drobným. "Bundesliga je jednou z nejlepších lig světa a Werder je skvělá adresa. Od Thea a Jara jsem slyšel o městě a klubu jen samé pozitivní věci. Těším se, že budu součástí tohoto týmu," konstatoval Pavlenka.

Zázrak se podařil, komentoval Šilhavý příchod hvězd do Slavie

Trenér slávistických fotbalistů Jaroslav Šilhavý připustil, že příchod zvučných posil Portugalce Dannyho, Turka Halila Altintopa a Ukrajince Ruslana Rotaně je pro něj zázrakem. Hvězdní záložníci na něj udělali velký dojem, jsou skromní a kouč je přesvědčen, že dodají kádru klid, potřebný v zápasech evropských pohárů.

"Když jsme se bavili o těch posilách s vedením, nevěřil jsem, že se tu mohou objevit hned všichni tři. Nicméně zázrak se podařil. Mají obrovskou kvalitu, dovedu si představit, že budou všichni hrát. Věřím, že nám pomohou překlenout případnou nervozitu z evropských zápasů," řekl novinářům Šilhavý.

"Bylo vidět na jaře v některých zápasech, že když šlo do tuhého, výkon některých hráčů nebyl ideální. Tohle jsou ti hráči, kteří nám pomohou svými zkušenostmi, klidem. A věřím, že obohatí i náš trenérský tým," doplnil kouč úřadujícího českého mistra.

Nemá strach, že by příchod zvučných posil narušil jádro týmu. "Konkurence žene tým dopředu, to je běžné v zahraničních ligách. Se všemi hráči jsem mluvil, udělali na mě velmi dobrý dojem. Jsou velmi skromní, nemají nosánek nahoru," uvedl Šilhavý.

"Ruslan Rotaň s námi už týden trénuje a není mu zatěžko třeba vzít třeba jako první bránu na tréninku. Je to obrovský profík. Mluvil jsem i s Halilem a Dannym. Je vidět, že chtějí uspět. Určité lákadlo je i to město. Když jsme s nimi procházeli stadion, říkali, že je lepší než na Zenitu nebo v Augsburgu," doplnil slávistický trenér.

Rotaně zná z Dněpropetrovsku, na který pod jeho vedením narazil Liberec v roce 2012 v Evropské lize. "Byl jsem překvapený, že takový hráč byl ochoten podstoupit zkoušku. Víceméně šlo o jeho zdravotní stav. Měl jedny z nejlepších testů a fotbalové kvality jsme znali. Má veliký přehled a dokáže dát finální přihrávku," řekl kouč o kapitánovi ukrajinské reprezentace.

Turka Altintopa zase pamatuje, když rovněž coby kouč Liberce sledoval zápas bundesligy. "Hrál tehdy za Augsburg proti Freiburgu, který jsme měli ve skupině. Tenkrát bych si určitě nemyslel, že bude tady. Je to podhrotový, týmový hráč. Hraje účelně, neutápí se v kličkách a umí dát gól," mínil Šilhavý.

"Danny je asi největší individualita. Ze strany chodí pod útočníky, chce dávat góly, tlačí se do vápna. V přechodové fázi je hodně silný. Vedení míče, rychlost práce s míčem, v tom je výborný," vyjmenoval Šilhavý.

Slavii naopak opustil brankář Jiří Pavlenka, kterého nahradí Jan Laštůvka. "Honza je vynikající brankář, má velké zkušenosti. Jirka tu byl velkou oporou, ale věřím, že Honza jej nahradí a nebudeme na tom postu strádat," řekl Šilhavý.

Vedle Slavie přivedla zvučné zahraniční posily i Sparta. "Ale určitě bych nezatracoval Plzeň. Přišel znovu zpět Pavel Vrba, navíc tým se neoslabil. Nechci to zužovat jen na nás a Spartu," dodal Šilhavý.