Praha - Až 14 hodin záznamu politického procesu s Rudolfem Slánským a dalšími obžalovanými z roku 1952 může obsahovat vzácný nález filmového materiálu. Před nedávnem ho našel správce konkurzní podstaty ve zkrachovalé továrně v Panenským Břežanech. Podle historiků není zřejmé, odkud se filmové a zvukové pásy do středočeského areálu dostaly, pravděpodobně se je ale kdosi pokusil záhy po listopadu 1989 ukrýt. Ministr kultury v demisi Ilja Šmíd dnes na tiskové konferenci řekl, že požádá vládu o mimořádnou dotaci na záchranu vzácného archivního materiálu. Před několika dny ho převzal Národní filmový archiv.

Jeho ředitel Michal Bregant řekl, že v příštích dnech budou odborníci materiál kontrolovat. "Na rozpočtu budeme pracovat příští týden," uvedl. Podle odborníků je nález materiálu mimořádný, poskytne dokument srovnatelný se záznamem z procesu s Miladou Horákovou. "Je to nejen materiál přibližující atmosféru politického procesu, zločinu, ale je to také důkaz zločinu," řekl historik Petr Blažek. V procesu s takzvaným protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského bylo v roce 1952 vyneseno 11 rozsudků smrti. Bývalý generální tajemník komunistické strany Slánský byl popraven.

Před odborníky podle Blažka stojí mnoho otázek, jedna z nich třeba je, kdo materiál do továrny schoval a kdo o tom věděl. Bylo by podle něj důležité zjistit, zda to věděla tehdejší komunistická strana, zda to ví vedení jejího nástupce KSČM. "Jsem rád, že nález přichází v době, kdy se tady jedná o vládě s podporou komunistů," uvedl.

Nalezené bedny ve středočeské továrně obsahovaly různorodé materiály - negativy obrazu a zvuku, duplikační kopie, magnetofonové pásy, kombinované kopie a také přefocené kopie archivních dokumentů z provenience ÚV KSČ.

O existenci materiálu z politických procesů odborníci podle Breganta dlouho spekulovali, respektive tušili, že je někde schovaný. Do zmíněné továrny se krabice dostaly pravděpodobně záhy po revoluci v roce 1989 a zůstaly v ní ukryté 29 let. Archiváři začnou materiál třídit a zjišťovat podrobný technický nález, další kroky budou směřovat k jejich zabezpečení a zpřístupnění.