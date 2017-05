Praha - V případě, že kurz koruny by zůstal na slabší úrovni než očekává prognóza ČNB, vznikl by větší prostor pro zpřísnění měnových podmínek, tedy zvýšení základních úrokových sazeb. Vyplývá to ze záznamu z jednání bankovní rady ve čtvrtek 4. května, který dnes centrální banka zveřejnila. Takový vývoj by přitom podle záznamu byl příznivější z pohledu finanční stability. Zpřísnění měnové politiky díky kurzu by totiž podle záznamu nemělo takový tlumící vliv na poptávku domácností po úvěrech.

"Panovala nicméně shoda, že zpřísnění úrokové složky měnových podmínek ve druhé polovině letošního roku by mělo být pozvolné. Bylo také opakovaně zmíněno, že opuštění kurzového závazku znamená krok k postupnému návratu ke standardní formě provádění měnové politiky skrze nastavení úrokových sazeb," uvádí záznam. Podle něj ovšem také zaznělo na jednání rady, že měnová politika tak krátce po ukončení kurzového závazku stále ještě není v normálním módu.

Samotná prognóza přitom uvádí vývoj kurzu koruny jako hlavní nejistotu odhadovaného ekonomického vývoje. "Trh zůstává překoupený a uzavírání korunových pozic finančních investorů může vést ke zvýšené rozkolísanosti kurzu v budoucnu, přičemž v průměru může koruna setrvat na slabších hodnotách oproti predikci," uvádí záznam.

Ze záznamu rovněž vyplývá, že aktuální data z ekonomiky i prognóza ČNB potvrzují, že inflace je z pohledu budoucího plnění dvouprocentního cíle udržitelná. Přispívá k tomu příznivý vývoj na trhu práce a s tím související tlak na růst mezd. "To odráží stav ekonomiky poblíž její potenciální úrovně, který vede k robustnímu růstu spotřeby," uvádí záznam.

Bankovní rada ČNB minulý týden na prvním měnovém zasedání po ukončení kurzového závazku jednomyslně nechala úrokové sazby beze změny na rekordně nízké úrovni. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstala na 0,05 procenta. Sazby centrální banka snížila na minima v listopadu 2012. ČNB zároveň zlepšila odhad vývoje české ekonomiky v letošním roce na 2,9 procenta z 2,8 procenta odhadovaných v únoru. Pro příští rok ČNB nechala odhad růstu na 2,8 procenta.