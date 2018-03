Praha - Navzdory častým steskům, že současné děti tráví většinu času u počítače nebo s mobilem, český skauting založený na aktivním pobytu venku zažívá podle vedení organizace zlaté časy. Od roku 2006 počet členů Junáka neustále roste a podle posledního sčítání přesáhl 60.000. Rostoucí základna přináší i možné limity do budoucna, například problémy s kapacitou kluboven a tábořišť či dostatek vedoucích. Proto skauti věnují stále více energie shánění podpory pro svou činnost.

Tento čtvrtek uplyne 50 let od krátkodobého obnovení Junáka v době takzvaného Pražského jara, s nástupem normalizace ale přišel další zákaz. Skauti mohli naplno obnovit svou činnost až po roce 1989.

Základem skautské činnosti, který se léty nemění, je všestrannost, samostatnost, kamarádství a spolupráce v týmu založená na fair play. "Skautský program ale neustále inovujeme, aby byl současný, zajímavý a atraktivní. Neutuchající zájem dětí a důvěra rodičů jsou pro nás velkým závazkem. Výzvou do budoucna pro nás jistě budou kapacity oddílů, které souvisí s dostatkem dobrovolných vedoucích," uvedl starosta Junáka Josef Výprachtický.

Za posledních 12 let přibylo v Česku 20.000 skautů. "V České republice v současné chvíli funguje 2147 skautských oddílů, které každoročně uspořádají více než 1000 táborů pro bezmála 30.000 dětí. Členů je dohromady 60.522, z nichž je 41.083 dětí a mladých do 18 let. Meziroční nárůst byl loni nejvyšší od roku 2006, šlo o 2682 nových členů a členek," řekla ČTK mluvčí skautů Barbora Trojak.

Důvodů, proč se skautingu v Česku daří, je několik. V první řadě se těší důvěře rodičů, z nichž mnozí byli v dětství sami skauti a nyní chtějí dopřát podobné zážitky potomkům. "Na rozdíl od kroužků zaměřených na výkon nebo na jednu konkrétní činnost skaut poskytuje prostředí, které je schopné přijmout jakékoliv dítě - ať má mimořádný talent, nebo je plaché či trochu nemotorné," říká mluvčí.

Lákadlem je také program, který je atraktivní i pro současnou "počítačovou" generaci - tradiční aktivity typu lasování, vaření na ohni či uzlování doplňují moderní sporty či práce s GPS navigací. Celotáborové hry už nejsou jen o indiánech či rytířích, skauti teď na táborech zažívají i dobrodružství Harryho Pottera, Pána prstenů či komiksových hrdinů.

Skauting by nefungoval bez stovek dospělých dobrovolníků. Junák přitom klade na své vedoucí vysoké nároky, musí složit zkoušku akreditovanou ministerstvem školství. Projít si skautem jako dítě nebo dospělý je ale vkladem i do profesní kariéry. Zatímco firmy platí nemalé peníze za kurzy teambuildingu, ve skautu je to základ činnosti už přes sto let, tvrdí zástupci organizace.

Za unikátní považují skauti svůj přístup k dětem. "Ve skautu necháváme holky a kluky, aby si maximum věcí zařídili sami a vyzkoušeli na vlastní kůži. Stavíme je do reálných životních situací, v nichž si můžou vyzkoušet, co všechno zvládnou, dáváme jim důvěru a oni si tak vytváří zdravé sebevědomí," uvedla zpravodajka skautské organizace pro program Denisa Sochorcová.

Skauting vznikl roku 1907 v Anglii, zásluhou učitele A.B. Svojsíka se ještě za dob Rakouska-Uherska dostal do českých zemí. K její popularitě přispěl spisovatel a dlouholetý skautský vedoucí Jaroslav Foglar. Dějiny českého skautingu odrážejí pohnutou historii země ve 20. století - v době nacistické a komunistické totality byl Junák zakázán, po návratu demokracie vždy znovu obnoven. Ke skautským myšlenkám se hlásí i mnozí umělci, politici, vědci, spisovatelé či sportovci.