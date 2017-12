Praha - Český rozhlas (ČRo) bude v příštím roce hospodařit s náklady a výnosy ve stejném objemu 2,253 miliardy korun. Vyrovnaný rozpočet je o 16,7 milionu Kč vyšší než letos. V rozhovoru s ČTK to řekl generální ředitel ČRo René Zavoral. Návrh rozpočtu bude ve středu schvalovat rada rozhlasu.

Veřejnoprávní instituce v příštím roce na základě kolektivního vyjednávání zvýší platy tak, že stoupne základní mzda o devět procent, ale zároveň klesne složka odměn. Počítá také se zvýšením honorářů umělcům zhruba o 15,7 milionu korun v souvislosti s tvorbou věnovanou výročím připadajícím na příští osmičkový rok.

V příštím roce vzroste výběr koncesionářských poplatků zhruba o pět milionů korun z letošních 2,070 miliardy Kč. Současná výše poplatku 45 korun se podle Zavorala neměnila od roku 2005, a pokud se v příštím roce začne připravovat změna současného režimu placení DPH pro ČRo v souvislosti s novelou zákona o DPH, bude nutné v roce 2019 pro zachování financování podniku iniciovat jednání o jeho zvýšení.

"Pořád doufám, že půjdeme cestou úpravy výběru DPH, abychom získali dostatek prostředků na provoz a přitom nezatěžovali koncesionáře," podotkl.

Celkově rozhlas v příštím roce plánuje investovat kolem 135 milionů korun. Na podzim příštího roku chce otevřít nové studio v Karlových Varech a zahájí rekonstrukci studií v Brně a Ostravě. Spustí také centrální dispečink pro lepší koordinaci vysílání jednotlivých studií a plánuje nákup nových přenosových vozů. Vedle toho plánuje investovat dalších 60 milionů Kč do koupě budovy pro ČRo v Olomouci, která také projde rekonstrukcí.

Velkým projektem bude v příštím roce audio portál Můj rozhlas, který by se měl stát největší bezplatnou databází tvorby Českého rozhlasu. Firma by na portálu měla nabídnout svůj téměř kompletní digitalizovaný archiv. Projekt bude dokončen v roce 2019 a vyžádá si investici zhruba osm milionů korun do softwarového vybavení a zhruba stejnou částku na jeho personální zajištění a provoz.