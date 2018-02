Ženeva - Světová zdravotnická organizace (WHO) nově zařadí na svůj seznam duševních nemocí závislost na videohrách. Potvrdil to dnes podle agentury DPA generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nový katalog, podle něhož se řídí i národní zdravotnické orgány a pojišťovny, bude platit od června.

Diagnóza s označením "herní choroba" (gaming disorder) se vztahuje na lidi, kteří tráví hodiny hraním videoher, přičemž tato závislost trvale mění jejich životy. Hráči se přitom nedokážou své vášně vzdát. "Tato závislost narušuje i tělesné funkce," upozornil šéf WHO. Uvedl například zrak nebo celkovou kondici.

Zařazení choroby na seznam je podle šéfa WHO jen prvním krokem. Poté má WHO vypracovat směrnice ukazující možnosti léčby.

Generální ředitel WHO chce kromě toho obecně zlepšit rychlost reakce organizace v nouzových situacích, například v případě velkých epidemií. Země, které disponují nezbytnými kapacitami, mají zřídit vlastní tísňové lékařské týmy, které budou schopny do 72 hodin zakročit i v sousedních zemích. WHO očekává, že jednotlivé země nahlásí své závazky ohledně vytvoření takových týmů do jejího květnového výročního zasedání.

Při epidemii eboly v Africe v roce 2014 Světová zdravotnická organizace sama přiznala váhavou reakci. Krvácivá horečka tehdy usmrtila více než 11.000 lidí.

Šéf WHO chce v programech organizace na celém světě klást větší důraz na prevenci a zlepšení základního zásobení lékařskými potřebami. Kromě toho se mají stát ústředním tématem zdravotní dopady klimatické změny.