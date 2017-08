Londýn - Rodiče, kteří se snaží omezit čas, jenž jejich potomci tráví před displeji různých elektronických zařízení, by se měli znovu zamyslet. Podle bývalého ředitele britské zpravodajské služby GCHQ Roberta Hannigana může být v sázce národní bezpečnost. Země totiž potřebuje mladé lidi, kteří jsou v digitálním světě jako doma. Hannigan to řekl v rozhovoru s britským deníkem The Daily Telegraph.

"Pokud se vám zdá, že dovolenou trávíte neúspěšnými pokusy odtrhnout své děti od wi-fi nebo digitálních přístrojů, nezoufejte. Vaše chabé rodičovské schopnosti jim možná pomáhají a zachraňují zemi," dodal Hannigan, jenž GCHQ opustil na začátku roku.

Rodiče se podle něj často bojí virtuálního světa, protože mu nerozumí tolik jako jejich děti. "Potřebujeme mladé lidi, kteří tento digitální svět prozkoumávají, stejně jako objevují fyzický svět," uvedl Hannigan. Dodal, že v Británii je "zoufalý nedostatek" lidí s počítačovými dovednostmi. Proto jsou podle něj nepřátelé často napřed.

Hackeři v uplynulých měsících podnikli například útoky na britský parlament a státní zdravotnictví. Poslanci, jejich asistenti a nemocnice se nedostali do svých počítačových systémů plných citlivých informací, připomněla agentura Reuters.

Lednová zpráva serveru Indeed, který zprostředkovává práci, uvádí, že v Británii je druhý nejmenší počet bezpečnostních počítačových expertů na světě. Poptávka zaměstnavatelů o tyto odborníky je tak uspokojena jen z jedné třetiny, píše se ve zprávě. Vláda proto v únoru otevřela Národní kybernetické bezpečnostní centrum. Středisko je součástí GCHQ a má pomoci tento nedostatek zacelit.

Hannigan soudí, že ještě není pozdě na to, aby se rodiče zapojili. Radí jim, aby si pořídili Raspberry Pi - malý počítač určený k tomu, aby se na něm mladí lidé naučili programovat - a pracovali na něm spolu se svými potomky. "Nebojte se toho, že by se z vás stal nerd. To by byl případně problém, na který byste měli být hrdí."