Hochfilzen (Rakousko) - Poslední zlato na biatlonovém mistrovství světa v Hochfilzenu získal v závodu s hromadným startem na 15 km Němec Simon Schempp a vybojoval první individuální medaili v kariéře. Nejlepší z českého tria Michal Šlesingr byl třináctý. Ondřej Moravec skončil šestnáctý a Michal Krčmář dvaadvacátý.

Osmadvacetiletý Schempp si dojel pro druhé zlato v Hochfilzenu po zahajovacím závodu smíšených štafet díky bezchybné střelbě. V posledním okruhu setřásl Rakušana Simona Edera a v cíli měl náskok devíti sekund před Norem Johannesem Thingnesem Böm, který domácího Edera v závěru odsunul o sekundu na bronzovou pozici.

Moravec se Šlesingrem odstříleli první dvě položky vleže čistě a drželi se v popředí. Na stojkách museli pokaždé na jeden trestný okruh a klesli do druhé desítky. Šlesingr dojel díky sedmému nejrychlejšímu běhu 54,1 sekundy za Schemppem, Moravec se stejnou střeleckou bilancí na krajana ztratil 13 sekund.

"Bylo by to lepší, kdyby mistrovství bylo o týden nebo čtrnáct dnů později, protože se mi ze začátku nejezdilo dobře. Byl jsem přiťáplý a teď už je to na trati lepší. Dnešní závod byl vydařený, slušný, ale škoda, že jsem tam nechal ty jedničky na stojkách. Hlavně na první, ta byla předržená," uvedl Šlesingr.

Moravec si nebral servítky. "Závod mi spíš nechutnal. Od druhého kola jsem byl totálně v hajzlu, normálně to takhle musím říct. Protože to se jinak nedá říct. Po dvou nulách jsem vlál úplně na konci toho hlavního balíku," mluvil o svých pocitech na trati. Proto zkusil položky vstoje odstřílet co nejrychleji. "Zkusil jsem to nakropit, ale když se tam podívám, nebylo to úplně daleko. Jedna rána by řešila hodně," řekl.

Krčmářovi na rozdíl od Šlesingra nevyšel závod běžecky a s třetím nejhorším časem skončil v třetí desítce 1:42 minuty za vítězem.

Schempp měl dosud ve sbírce sedm medailí z mistrovství světa včetně tří zlatých, ale všechny ze štafet. Dnešním triumfem si vynahradil zklamání ze sobotní mužské štafety, kdy na posledním úseku prohrál souboj o bronz s Rakušanem Dominikem Landertingerem.

Pro Německo získal v závěrečném jedenáctém závodu šampionátu sedmé zlato a potvrdil suverénní vítězství své země v medailovém hodnocení. Druhá skončila Francie díky většímu počtu bronzových medailí před Českou republikou, jež ziskem jedné zlaté, dvou stříbrných a jedné bronzové medaile vyrovnala bilanci z dosud nejúspěšnějšího MS v Kontiolahti 2015. Kompletní medailovou sbírkou za sprint, vytrvalostní závod a stíhačku přispěla Gabriela Koukalová, stříbro přidal Moravec ve vytrvalostním závodu.

Poprvé vyšel na šampionátu naprázdno Francouz Martin Fourcade, jemuž ani nejrychlejší běh nestačil na to, aby smazal ztrátu z tří trestných kol. Skončil pátý a nenapodobil Lauru Dahlmeierovou, jež brala cenné kovy ve všech šesti závodech na MS. Němka se stala s pěti zlatými a jedním stříbrem královnou šampionátu, na němž prohrála jen ve sprintu s Koukalovou.

Muži - závod s hromadným startem (15 km):

1. Schempp (Něm.) 35:38,35 (0 trest. okruhů), 2. J. T. Bö (Nor.) -9,0 (1), 3. Eder (Rak.) -10,1 (0), 4. Šipulin (Rus.) -25,3 (2), 5. M. Fourcade (Fr.) -31,3 (3), 6. Bailey (USA) -33,5 (0), 7. Landertinger (Rak.) -38,0 (2), 8. Lindström (Švéd.) -39,7 (1), 9. Doll (Něm.) -42,9 (2), 10. Peiffer (Něm.) -46,1 (2), ...13. Šlesingr -54,1 (2), 16. Moravec -1:07,7 (2), 22. Krčmář (všichni ČR) -1:42,0 (1).

Průběžné pořadí SP (po 19 z 26 závodů): 1. M. Fourcade 1020, 2. Šipulin 690, 3. Schempp 673, 4. J. T. Bö 621, 5. Peiffer 550, 6. Björndalen (Nor.) 524, ...12. Moravec 416, 15. Krčmář 389, 20. Šlesingr 301, 53. Soukup 52, 58. Václavík 42, 79. T. Krupčík (všichni ČR) 12.