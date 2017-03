Lahti (Finsko) - Závěrečný maraton na 50 km volně na mistrovství světa v Lahti vyhrál kanadský běžec na lyžích Alex Harvey před Rusem Sergejem Usťugovem a domácím Mattim Heikkinenem. Martin Jakš skončil čtrnáctý a postaral se o nejlepší umístění českých běžců v individuálních závodech na šampionátu.

"Jelo se mi dobře, jen mě trochu mrzí závěr. Byl jsem ve skupince, ale už mi docházely síly. V posledních dvou stoupáních už to prostě nešlo. Ale jsem hodně spokojený, kdyby mi to někdo řekl před závodem, tak bych mu asi moc nevěřil," uvedl na svazovém webu Jakš po svém nejlepším výsledku na MS v kariéře.

Bez medaile skončil aspirant na zlato a vedoucí muž Světového poháru Martin Johnsrud Sundby z Norska, který odpadl v závěrečném spurtu a dojel pátý. Obhájce titulu Petter Northug obsadil osmé místo. "Mrzí mě, že se mi to nepovedlo dotáhnout do konce. Cílem byl individuální titul. Bylo to blízko, ale doutník nebude," prohlásil Sundby, jenž má ze světových šampionátů jen dvě zlata ze štafet.

Stříbro z předchozího MS ve Falunu, kde se jelo klasickou technikou, neobhajoval Lukáš Bauer. Česká výprava tak opouští letošní šampionát bez medaile, stejně jako v letech 2011 a 2013.

Osmadvacetiletý Harvey získal pro Kanadu v historii světových šampionátů první individuální zlato a druhé celkově, poté co v Oslu 2011 vyhrál s Devonem Kershawem sprint dvojic. Ve finiši po 50 kilometrech porazil o šest desetin sekundy Usťugova, jenž si z Lahti odveze dvě zlata a dvě stříbra.

"Měl jsem skvělé lyže. Věděl jsem, že když budu v zatáčce před sjezdem na stadion druhý, bude to optimální pozice. Pak jsem se přehnal kolem Martina a bylo to dobré," uvedl Harvey k dramatickému závěru. "Tohle byl rozhodně nejlepší závod mého života. Jsem strašně šťastný," dodal Kanaďan.

Mezi třetího Heikkinena a pátého Sundbyho se dostal ještě Brit Andrew Musgrave. Sundby v posledních kilometrech udával tempo a podařilo se mu roztrhat původně dvacetičlennou vedoucí skupinu, ale v závěru už nenašel potřebnou rychlost.

Norští běžci na lyžích tak vyšli ze závodu medailově naprázdno a na rozdíl od žen nezískali v Lahti ani jedno individuální zlato. I tak však Norsko ovládlo hodnocení zemí na MS díky sedmi zlatým a celkově 18 medailím.

Třicetiletý Jakš odjel téměř celý závod ve špičce s nejlepšími, odpadl až zhruba tři kilometry před cílem. Na vítězného Harveyho ztratil 27,5 sekundy. Petr Knop obsadil 33. místo, Michal Novák 36. a Aleš Razým 48.

Jakšovým dosavadním maximem ze světových šampionátů bylo šestnácté místo z klasické padesátky na předchozím MS. "Na závěr šampionátu jsem si asi nic moc lepšího nemohl přát. V předešlých závodech se mi nedařilo tak, jak jsem si představoval. Jsem rád, že to teď vyšlo. Spravil jsem si chuť a zároveň je to pro mě velká motivace do dalších závodů," uvedl.

Výsledky mistrovství světa v klasickém lyžování:

Běh na lyžích:

Muži - 50 km volně:

1. Harvey (Kan.) 1:46:28,9, 2. Usťugov (Rus.) -0,6, 3. Heikinen (Fin.) -1,4, 4. Musgrave (Brit.) -2,9, 5. Sundby -3,0, 6. Röthe (oba Nor.) -3,4, 7. D. Cologna (Švýc.) -8,9, 8. P. Northug (Nor.) -12,3, 9. Manificat (Fr.) -13,4, 10. Holund (Nor.) -14,3, ...14. Jakš -27,5, 33. Knop -4:40,4, 36. Novák -5:28,6, 48. Razým (všichni ČR) -8:39,1.