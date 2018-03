Barcelona - První přímé měření sil v nové sezoně formule 1 mezi šampionem Lewisem Hamiltonem a vicemistrem světa Sebastianem Vettelem vyznělo pro pilota Mercedesu. Závěrečný den testů v Barceloně britský pilot ovládl časem 1:19,333 a německého rivala z Ferrari porazil o téměř sekundu.

Stáje zahájily testování na okruhu v Katalánsku v pondělí a téměř všechny dny ovlivnilo nepříznivé počasí. Ve středu například kvůli sněhu vyjelo na trať pouhých pět pilotů a dohromady odkroužili jen 17 kol. Z toho hned jedenáct zaznamenal Fernando Alonso z McLarenu.

Dnes už jezdcům počasí přálo a Hamilton, který v předchozích třech dnech strávil na trati jen 25 kol, jich odjel 69 a Stoffela Vandoorna z McLarenu na druhém místě porazil o půl sekundy. Vettel, jenž byl se 120 koly druhým nejpilnějším jezdcem po Pierru Gaslym z Tora Rosso se 149 koly, zaostal o devět desetin.

"Byl to náročný týden. Byla zima, takže jsme prakticky nic neotestovali," citovala Vettela agentura SID. "Teď nám jde především o to, abychom najeli co nejvíc kilometrů. Snad si z dneška odneseme i trochu sluníčka do dalšího týdne," poukázal pilot Ferrari na další testy, které se v Barceloně uskuteční příští týden.

Nedařilo se naopak vítězi úvodního testovacího dne Red Bullu. Max Verstappen odjel pouhých 35 kol, v odpolední části navíc skončil s vozem mimo trať a musel být odtáhnut jeřábem.