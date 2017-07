Hradec Králové - Závěrečný den festivalu Rock for People konaného na letišti v Hradci Králové pobavil svým programem seniory i příznivce drsné rockové hudby. Na své si přišli i posluchači popu nebo písničkářské scény. Celý festival po půlnoci zakončí představitelé elektronické scény The Bloody Beatroots Live.

"Promítáme do programu nové impulzy a věříme, že k nám lidé jezdí i objevovat," uvedl pro festivalový program dramaturg Michal Thomes.

Žánrová rozmanitost festivalu se projevila zejména na hlavní scéně, kde pod pódiem při vystoupení Michala Malátného s Kolínským Big Bandem v hledišti zasedlo i několik desítek účastníků zájezdu z nedalekého domova seniorů. Poprockový zpěvák a kytarista Malátný s velkým orchestrem publiku nabídl swingové skladby, duety, rokenrol i hity z repertoáru jeho domovské kapely Chinaski. Vedle swingových standardů zazněly skladby Beatles, Oasis nebo píseň Města nad řekou z repertoáru Vojtěcha Dyka a The B-Side Bandu. Koncert zakončila bigbandová úprava skladby Chinaski Víno.

Přibližně o hodinu později už seniory vystřídali mladí, vesměs potetovaní posluchači drsné rockové muziky, kteří poskakováním a hlasitými výkřiky doprovodili německou kapelu Eskimo Callboy hrající metalcore říznutý post-hardcorem a elektronikou s texty tematicky se pohybujícími zejména v trojúhelníku víno-ženy-zpěv. Sami Eskimo Callboy svůj styl s nadhledem označují jako "porno metal".

Spíše popové příznivce pak na další scéně přilákaly tuzemské zpěvačky prezentující se anglickými texty i jmény - Debbi a Lenny. Dcera zpěvačky Lenky Filipové, vystupující pod jménem Lenny, zazpívala své hity Hell.o, Bounce a Stranger (In This World), které doprovodily velké ovace.

Syrovější muzikou se v jenom z hangárů představila kapela Cash Savage and The Last Drinks z australského Melbourne. Skupina vyhlášená svými nespoutanými koncerty předvedla směs blues a garážového rokenrolu. Frontmanka kapely, zpěvačka, skladatelka a trenérka fotbalového týmu Old Bar Unicorns Cash Savageová je proslulá svým chraplavým hlasem a nepředvídatelnými výstupy na koncertech. Její strýc Conway Savage je členem známých Bad Seeds Nicka Cavea a jeho temnou hudbu také Cash Savage and The Last Drinks připomínají.

Hudební fanoušci, kterých podle pořadatelů za tři dny prošlo festivalem 25.000, si také mohli vybrat tanečně popové Foster The People nebo kapelu zakladatele skupiny Sonic Youth Thurstona Josepha Moorea - The Thurston Moore Group. Vedle velkých scén bylo živo i před malými pódii. Například Mala Buckus dokázali zcela zaplnit prostor před Pedal stage, kde část elektrické energie potřebné k vystoupení vyrábějí sami fanoušci šlapáním na kolech.

Hlavními hvězdami dnešního programu - a podle jejich početných fanoušků i celého festivalu - se staly americké gothic rockové hvězdy Evanescence se zpěvačkou Amy Leeovou. Kapela sice připravuje nové album Synthesis, jejich festivalový set však obsahuje starší skladby z jejich alb Fallen, The Open Door a Evanescence.